Как пыльца на крыльях бабочки: когда кровь идет от маминых объятий

Буллезный эпидермолиз – настолько редкое заболевание, что врачи не всегда знают правила ухода: из-за того, что Оле Друщиц неправильно оказывали помощь в раннем детстве, ее пальчики срослись в кулачки.



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© SPUTNIK / МАРИНА СЕРЕБРЯКОВА

Ольга Друщиц - обычная девочка; единственное, чего бы ей хотелось избежать, - перевязки, которые проходят каждый день, все 12 лет ее жизни