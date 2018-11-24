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Как пыльца на крыльях бабочки: когда кровь идет от маминых объятий

25.11.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Буллезный эпидермолиз – настолько редкое заболевание, что врачи не всегда знают правила ухода: из-за того, что Оле Друщиц неправильно оказывали помощь в раннем детстве, ее пальчики срослись в кулачки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60916.php

Как пыльца на крыльях бабочки: когда кровь идет от маминых объятий

© SPUTNIK / МАРИНА СЕРЕБРЯКОВА

Ольга Друщиц - обычная девочка; единственное, чего бы ей хотелось избежать, - перевязки, которые проходят каждый день, все 12 лет ее жизни

 
 
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Буллезный эпидермолиз – настолько редкое заболевание, что врачи не всегда знают правила ухода: из-за того, что Оле Друщиц неправильно оказывали помощь в раннем...
 
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