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Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов
25.11.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Довоенный Брест населяли прекрасные люди, и мы понаблюдали за ними
Региональная контрольная палата, апрель 1928. Первое, что бросается в глаза — количество заборов.
Знаковое для Бреста здание Банка Польши за забором и скучающим охранником. Не совсем понятно, для чего нужны четыре маленьких столбика на дороге — не похоже, чтобы они что-то регулировали или помогали ориентироваться в пространстве.
Оно же с другого ракурса. Слева от него на зелёном пустыре 12 октября 1930 года была антигерманская демонстрация, которую мы уже видели в
Год не указан, но здесь уже это же место выглядит опрятней: траву взяли под контроль, нет покосившихся столбов. Ремонт здания закончен, а к банку появилась дорожка вместо травы.
Немного поодаль у нас Казначейская палата. Снова заборы: и деревянные и небольшие ограждения у здания («чтобы траву не вытоптали!»). Ещё интересны решётки на крохотных окнах подвального этажа. Нас снова преследует общая безлюдность города. Обратите внимание на пустырь между Банком и палатой, где митинговали в 1930 году.
Здесь уже этот пустырь застроен. В тоталитарного вида здании расположилась мэрия. Улица уже поживей — много пешеходов, машины, повозки, велосипедисты. Даже у здания можно рассмотреть припаркованный велосипед. Ещё интересная деталь — водоотвод, который сразу уводит воду в канализацию, а не заливает тротуар.
Старые снимки из-за ручной обработки иногда похожи на картины. Черно-белая мэрия зимой выглядит ещё гнетущей.
Крыло военной тюрьмы в сентябре 1930. Хотя бы здесь забор оправдан.
Мост возле тюрьмы, сентябрь 1930
На мгновение возвращаемся в центр. Так выглядел вокзал в 1930 году. Откуда такие пустыри перед зданием? Парковка для повозок? Интересный фонарь, тропинки у здания справа и заборы-заборы-заборы!
Дорога в Брестскую крепость, 1930
Она же, только тут отмечена по бокам камнями, 1930
Северные ворота Крепости, 1930. Камушки на дороге и красивая зелёная крыша у ворот.
Ворота изнутри, 1930
А вот и «открыточный» вид на Брестскую крепость. Непривычно видеть в целости и сохранности.
Небольшой аккуратный гарнизонный костёл с пушками на ступеньках и поросшей травой
Внутри выглядит богаче, чем снаружи
Ещё один костёл, но снимок интересен не этим: посмотрите на два ряда высокого забора у костёла. Ещё любопытно, что формально есть три входа на территорию костёла, но открыт только один. Зачем тогда было делать три входа? Не похоже, что машина или повозка туда проедет. В общем, фотография — пример плохо спроектированной среды: заборы, ограждения и какие-то пустыри-грядки.
Отель на переднем плане и Свято-Николаевская братская церковь, года 1921–1939. Ощущение будто это широкая пешеходная улица в центре города — не видно тротуаров или проезжей части.
Больница в Бресте где-то в 1920–1939 годах. Примечательны несколько деталей. Конечно, это — заборы, особенно огромный сплошной больничный забор, который выше женщины с детьми. Максимально обрезанные деревья тоже на себя обращают внимание. Последняя деталь — водосточная труба. Обратите внимание, какие у них элегантные элементы у крыши.
Для сравнения: здание школы в 1920 году. Здесь уже водосточка попроще, но всё равно большие окна и солидные входные двери украшают здание. Хотя покосившаяся вывеска, сломанная водосточка, и будто бы выбитые окна создают впечатление заброшенности.
Ещё одно здание мэрии. Или, может, это старое здание мэрии? Год не указан. Интересные подоконники в виде черепицы.
Электростанция в Бресте. Наверное, единственное место в городе, где оправдан забор, не считая тюрьмы.
Интерьер. Обратите внимание на плитку на полу.
Аккуратный квартал госслужащих, апрель 1931
Снова вокзал, только в хорошем качестве. Очень красивое здание. Как и предполагалось, пустота перед зданием использовалась для парковки.
Обратите внимание, что к 21 июля 1932 года добавились подписи «Брест-Центральный» на правом и левом крыльях здания.
Жилой дом у вокзала. Предположу, что это дом для сотрудников железной дороги — кто бы ещё захотел жить прямо у железной дороги с её шумом.
Регулирование Буга, 1932. Общий вид.
И вблизи
Строительство моста на реке Мухавец, года 1920–1939
Паровая печь там же
Не самая лучшая панорама города, но какая есть
Здание Проектного бюро мелиорации Полесья. Обратите внимание на водосточку, уводящую воду в канализацию. Даже сейчас так не делают в Беларуси!
Дом полиции Полесья в ноябре 1935 года. У входа в здание табличка с надписью «Детский сад Семейной ассоциации полиции».
А вот и сказке конец. Немцы пересекают реку в Бресте 21 сентября 1939 — за день до знаменитого «парада» с советскими войсками в захваченном городе. Вторая мировая началась,
Триумф был недолог — вскоре бывший союзник СССР нападёт на него, а Брест, Беларусь и вся Восточная Европа снова окажутся в центре военных действий. На снимке — Адольф Гитлер и Бенито Муссолини смотрят на захваченную Брестскую крепость, август 1941.
Вот такой был Брест. К счастью, многие места узнаются, и Вторая мировая не стёрла богатое архитектурное наследие города, сложившееся в разное время разными культурами, хоть и оставила нам в наследство глубокие шрамы.
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Довоенный Брест населяли прекрасные люди, и мы понаблюдали за ними в первой части. Теперь пришло время прогуляться по самому городу: посмотреть дома, учреждения,...
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