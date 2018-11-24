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Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

25.11.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Довоенный Брест населяли прекрасные люди, и мы понаблюдали за ними в первой части. Теперь пришло время прогуляться по самому городу: посмотреть дома, учреждения, дороги и стройки того времени. Начнём. Как и в прошлых подборках, фотографии предоставлены Национальным цифровым архивом Польши. Спасибо.

Региональная контрольная палата, апрель 1928. Первое, что бросается в глаза — количество заборов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Знаковое для Бреста здание Банка Польши за забором и скучающим охранником. Не совсем понятно, для чего нужны четыре маленьких столбика на дороге — не похоже, чтобы они что-то регулировали или помогали ориентироваться в пространстве.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Оно же с другого ракурса. Слева от него на зелёном пустыре 12 октября 1930 года была антигерманская демонстрация, которую мы уже видели в первой части. На заднем плане идёт ремонт здания, улица вымощена брусчаткой, а на тротуаре положили широкую плитку. Покосившиеся деревянные столбы и пустыри за забором придают колорита!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Год не указан, но здесь уже это же место выглядит опрятней: траву взяли под контроль, нет покосившихся столбов. Ремонт здания закончен, а к банку появилась дорожка вместо травы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Немного поодаль у нас Казначейская палата. Снова заборы: и деревянные и небольшие ограждения у здания («чтобы траву не вытоптали!»). Ещё интересны решётки на крохотных окнах подвального этажа. Нас снова преследует общая безлюдность города. Обратите внимание на пустырь между Банком и палатой, где митинговали в 1930 году.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Здесь уже этот пустырь застроен. В тоталитарного вида здании расположилась мэрия. Улица уже поживей — много пешеходов, машины, повозки, велосипедисты. Даже у здания можно рассмотреть припаркованный велосипед. Ещё интересная деталь — водоотвод, который сразу уводит воду в канализацию, а не заливает тротуар.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Старые снимки из-за ручной обработки иногда похожи на картины. Черно-белая мэрия зимой выглядит ещё гнетущей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Крыло военной тюрьмы в сентябре 1930. Хотя бы здесь забор оправдан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Мост возле тюрьмы, сентябрь 1930


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

На мгновение возвращаемся в центр. Так выглядел вокзал в 1930 году. Откуда такие пустыри перед зданием? Парковка для повозок? Интересный фонарь, тропинки у здания справа и заборы-заборы-заборы!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Дорога в Брестскую крепость, 1930


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Она же, только тут отмечена по бокам камнями, 1930


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Северные ворота Крепости, 1930. Камушки на дороге и красивая зелёная крыша у ворот.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Ворота изнутри, 1930


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

А вот и «открыточный» вид на Брестскую крепость. Непривычно видеть в целости и сохранности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Небольшой аккуратный гарнизонный костёл с пушками на ступеньках и поросшей травой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Внутри выглядит богаче, чем снаружи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Ещё один костёл, но снимок интересен не этим: посмотрите на два ряда высокого забора у костёла. Ещё любопытно, что формально есть три входа на территорию костёла, но открыт только один. Зачем тогда было делать три входа? Не похоже, что машина или повозка туда проедет. В общем, фотография — пример плохо спроектированной среды: заборы, ограждения и какие-то пустыри-грядки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Отель на переднем плане и Свято-Николаевская братская церковь, года 1921–1939. Ощущение будто это широкая пешеходная улица в центре города — не видно тротуаров или проезжей части.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Больница в Бресте где-то в 1920–1939 годах. Примечательны несколько деталей. Конечно, это — заборы, особенно огромный сплошной больничный забор, который выше женщины с детьми. Максимально обрезанные деревья тоже на себя обращают внимание. Последняя деталь — водосточная труба. Обратите внимание, какие у них элегантные элементы у крыши.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Для сравнения: здание школы в 1920 году. Здесь уже водосточка попроще, но всё равно большие окна и солидные входные двери украшают здание. Хотя покосившаяся вывеска, сломанная водосточка, и будто бы выбитые окна создают впечатление заброшенности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Ещё одно здание мэрии. Или, может, это старое здание мэрии? Год не указан. Интересные подоконники в виде черепицы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Электростанция в Бресте. Наверное, единственное место в городе, где оправдан забор, не считая тюрьмы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Интерьер. Обратите внимание на плитку на полу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Аккуратный квартал госслужащих, апрель 1931


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Снова вокзал, только в хорошем качестве. Очень красивое здание. Как и предполагалось, пустота перед зданием использовалась для парковки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Обратите внимание, что к 21 июля 1932 года добавились подписи «Брест-Центральный» на правом и левом крыльях здания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Жилой дом у вокзала. Предположу, что это дом для сотрудников железной дороги — кто бы ещё захотел жить прямо у железной дороги с её шумом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Регулирование Буга, 1932. Общий вид.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

И вблизи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Строительство моста на реке Мухавец, года 1920–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Паровая печь там же


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Не самая лучшая панорама города, но какая есть


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Здание Проектного бюро мелиорации Полесья. Обратите внимание на водосточку, уводящую воду в канализацию. Даже сейчас так не делают в Беларуси!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Дом полиции Полесья в ноябре 1935 года. У входа в здание табличка с надписью «Детский сад Семейной ассоциации полиции».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

А вот и сказке конец. Немцы пересекают реку в Бресте 21 сентября 1939 — за день до знаменитого «парада» с советскими войсками в захваченном городе. Вторая мировая началась, Польша разделена Германией и Советским Союзом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Триумф был недолог — вскоре бывший союзник СССР нападёт на него, а Брест, Беларусь и вся Восточная Европа снова окажутся в центре военных действий. На снимке — Адольф Гитлер и Бенито Муссолини смотрят на захваченную Брестскую крепость, август 1941.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60915.php

Прогулка по старому Бресту: центр, крепость и много заборов

Вот такой был Брест. К счастью, многие места узнаются, и Вторая мировая не стёрла богатое архитектурное наследие города, сложившееся в разное время разными культурами, хоть и оставила нам в наследство глубокие шрамы.

 
Теги: Брест
 
 
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Довоенный Брест населяли прекрасные люди, и мы понаблюдали за ними в первой части. Теперь пришло время прогуляться по самому городу: посмотреть дома, учреждения,...
 
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