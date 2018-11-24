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Жители дома в Лунинце опасаются обрушения балконов

25.11.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Когда дом совсем не крепость. С такой непростой ситуацией столкнулись жители дома в Лунинце.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60913.php

Жители дома в Лунинце опасаются обрушения балконов

Их лоджии могут в любой момент обрушиться. На полу и стенах появились трещины, через которые можно увидеть улицу или... соседа. А ведь сами конструкции практически новые - им чуть более пяти лет. Кто виноват и как не допустить подобных ситуаций? Вопросы, которые в том числе в эти дни в поле зрения специалистов. Напомним, в Минске проходит семинар по эффективности строительного комплекса.

Наша съемочная группа выехала к месту проблемного дома и оценила опасность ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда дом совсем не крепость. С такой непростой ситуацией столкнулись жители дома в Лунинце. Их лоджии могут в любой момент обрушиться. На полу и стенах появились...
 
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