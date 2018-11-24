|
Главная ёлка Бреста смонтирована, осталось её украсить
25.11.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте главная новогодняя елка уже заняла своё традиционное место на площади Ленина, осталось украсить её светящимися гирляндами. Высота сооружения 24 метра.
Сначала смонтировали каркас, а потом в специальные «стаканы» установили десятки 3 - 4-метровых елочек, выращенных в лесхозе к Новому году. Запах стоит обалденный.
Если пойдёте на променад, обязательно наверните несколько кругов вокруг ели, это вам заменит прогулку по сосновому лесу. В этой хвойной чаще уже фотографируется и стар, и млад.
Посмотрел в интернете и оказалось, что в других областных городах есть ёлки и повыше. Например, в Гомеле елка высотой целых 30 метров. Однако она искусственная и состоит из двух тысяч пластиковых веточек. Так что не будем завидовать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте главная новогодняя елка уже заняла своё традиционное место на площади Ленина, осталось украсить её светящимися гирляндами. Высота сооружения 24 метра. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)