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Главная ёлка Бреста смонтирована, осталось её украсить

25.11.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте главная новогодняя елка уже заняла своё традиционное место на площади Ленина, осталось украсить её светящимися гирляндами. Высота сооружения 24 метра. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60912.php

Главная ёлка Бреста смонтирована, осталось её украсить

Сначала смонтировали каркас, а потом в специальные «стаканы» установили десятки 3 - 4-метровых елочек, выращенных в лесхозе к Новому году. Запах стоит обалденный.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60912.php

Главная ёлка Бреста смонтирована, осталось её украсить

Если пойдёте на променад, обязательно наверните несколько кругов вокруг ели, это вам заменит прогулку по сосновому лесу. В этой хвойной чаще уже фотографируется и стар, и млад. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60912.php

Главная ёлка Бреста смонтирована, осталось её украсить

Посмотрел в интернете и оказалось, что в других областных городах есть ёлки и повыше. Например, в Гомеле елка высотой целых 30 метров. Однако она искусственная и состоит из двух тысяч пластиковых веточек. Так что не будем завидовать.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Бресте главная новогодняя елка уже заняла своё традиционное место на площади Ленина, осталось украсить её светящимися гирляндами. Высота сооружения 24 метра. ...
 
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