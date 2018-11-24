Главная ёлка Бреста смонтирована, осталось её украсить

В Бресте главная новогодняя елка уже заняла своё традиционное место на площади Ленина, осталось украсить её светящимися гирляндами. Высота сооружения 24 метра.



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Сначала смонтировали каркас, а потом в специальные «стаканы» установили десятки 3 - 4-метровых елочек, выращенных в лесхозе к Новому году. Запах стоит обалденный.



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Если пойдёте на променад, обязательно наверните несколько кругов вокруг ели, это вам заменит прогулку по сосновому лесу. В этой хвойной чаще уже фотографируется и стар, и млад.



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Посмотрел в интернете и оказалось, что в других областных городах есть ёлки и повыше. Например, в Гомеле елка высотой целых 30 метров. Однако она искусственная и состоит из двух тысяч пластиковых веточек. Так что не будем завидовать.