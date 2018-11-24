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В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку

25.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Каждый номер конкурсантов был полон добра и сказки, веселых песен и зажигательных танцев. Иначе и нельзя - для Деда Мороза и Снегурочки это почти что должностная инструкция на праздники. 

Стоит отметить, что финалисты областного этапа прошли тщательный отбор, а номера оценивались сразу по нескольким параметрам, так что зрители наблюдали за настоящими профессионалами своего дела. 

–  Важный критерий конкурса – интерактивность. Аудитория должна быть вовлеченной в номер, стать его частью.  Участие в нем приняли почти все районы области, за годы существования «Елка-Фэста» у нас сформировалась своя аудитория. Школы и детские сады всегда приводят ребят оценить конкурсные программы, – рассказала Светлана Демещик, заведующая отделом по организации досуга Областного дворца творчества детей и молодежи. 

В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку


Для зрителей, несомненно, все Дедушки Морозы и Снегурочки были лучшими, но строгое жюри выбрало самых сказочных и артистичных в двух номинациях. Параметры немного отходят от традиций обычных конкурсов, но и сам почти что Чемпионат Нового года - событие необычное.  Лучшими Дедом Морозом и Снегурочкой стала команда Щучинского центра творчества детей и молодежи.. А победители в номинации «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа» стали представители  Гродненского центра творчества детей и молодёжи «Прамень». 

В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку
В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку
В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку
В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку
В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку
В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку

В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку

 
 
 
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За самое новогоднее звание сражались семь сказочных пар. Победителей областного этапа конкурса определяли на ежегодном конкурсе «Елка-Фэст». Кстати, лучшая...
 
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