В Гродно выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку

Стоит отметить, что финалисты областного этапа прошли тщательный отбор, а номера оценивались сразу по нескольким параметрам, так что зрители наблюдали за настоящими профессионалами своего дела.
– Важный критерий конкурса – интерактивность. Аудитория должна быть вовлеченной в номер, стать его частью. Участие в нем приняли почти все районы области, за годы существования «Елка-Фэста» у нас сформировалась своя аудитория. Школы и детские сады всегда приводят ребят оценить конкурсные программы, – рассказала Светлана Демещик, заведующая отделом по организации досуга Областного дворца творчества детей и молодежи.
Для зрителей, несомненно, все Дедушки Морозы и Снегурочки были лучшими, но строгое жюри выбрало самых сказочных и артистичных в двух номинациях. Параметры немного отходят от традиций обычных конкурсов, но и сам почти что Чемпионат Нового года - событие необычное. Лучшими Дедом Морозом и Снегурочкой стала команда Щучинского центра творчества детей и молодежи.. А победители в номинации «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа» стали представители Гродненского центра творчества детей и молодёжи «Прамень».