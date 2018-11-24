19-летний предприниматель дает советы, как начать бизнес

Два года назад житель Сиднея Натан Теста основал Teko Corporation — агентство, которое занимается разработкой веб-сайтов и приложений, а также оказывает маркетинговые и брендинговые услуги. Эта история звучит вполне обычно, если бы не один факт — в тот момент парню было всего 17 лет. Молодой предприниматель делится советами и рассказывает, о чем нужно помнить при создании своего бизнеса, пишет Forbes.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters



Фото: личная страница героя в facebook

17-летний Натан основал свое агентство Teko Corporation в 2016 году. Компания занимается разработкой веб-сайтов и приложений, а также оказывает маркетинговые и брендинговые услуги. C тех пор фирме удалось выйти на международный уровень, объединившись с Indus Net Technologies, айти-компанией, располагающейся в Азии.

Сейчас Натан Теста является главой австралийского направления и руководит командой из 15 сотрудников, предоставляющей клиентам инновационные цифровые стратегии.

Парень рассказывает, что него очень повлияли родители, а также бабушки и дедушки, которые управляли бизнесом на протяжении всей своей жизни. Они подталкивали его думать нестандартно и даже поддержали его решение бросить среднюю школу в 16 лет, чтобы сосредоточиться на создании собственной компании.

Теста начала заниматься кодированием, потому что «интересовался технологиями — тем, как они работают и на что способны». В детстве он проводил много времени, играя в интерактивные видеоигры. Так вышло, что после отец попросил его помочь создать сайт для своей бухгалтерской фирмы и продвинуть бизнес через социальные сети. Парень получил шанс проверить свои способности и посмотреть, сможет ли он помочь отцовской компании выделиться в интернете.

Усилия Теста оказались настолько успешными, что деловые партнеры его отца начали нанимать парня для веб-разработки и онлайн-продвижения. С этого момента он продолжал применять свои знания, и вскоре создал свою собственную компанию. Юный бизнесмен считает, что его истинная цель его жизни — стимулировать других молодых предпринимателей осуществлять свои мечты.

— Я общаюсь со многими предпринимателями, которые довольно молодые в плане возраста, но зрелые по уму. Мне кажется, часто они горят желанием делать то, чем действительно увлечены. Их ведет цель, а деньги, по-видимому, — последнее, о чем приходится думать. Мне нравится помогать им.

Ниже советы от Теста молодым людям, которые хотят начать свой собственный бизнес.

Определите свою цель

Крайне важно в начале своего пути сформировать цель. Стоит подумать, зачем вы хотите выбрать то или иное направление — например, это любимое дело или возможность получить финансовую свободу. Наличие цели поможет достигнуть поставленные задачи.

Разработайте устойчивую бизнес-модель

Натан советует потратить как можно больше времени на разработку бизнес-плана, а также подумать, какую ценность принесет проект. Начинающему предпринимателю нужно задать себе вопросы наподобие «что отличает ваше дело, и в чем его уникальность», «почему клиенты должен выбирать именно этот продукт или услугу». При этом следует помнить, что цена не всегда является главным критерием при выборе покупателя.

Создайте дорожную карту успеха

По мнению предпринимателя, в начале пути необходимо разработать план, чтобы понять, «где вы сейчас находитесь, куда хотите пойти, и как собираетесь туда добираться». Схема может быть совсем подробной, но должна содержать ключевые пункты. «Когда выстраиваете свой бизнес, время от времени останавливайтесь и проверяйте, что все еще идете по правильному пути», — советует Натан.

Знайте свои цифры

Критически важным для успеха в бизнесе является понимание финансовых показателей. Натан объясняет, что не все владельцы бизнеса являются финансово грамотными, и в этом заключается их проблема. В своем случае парень использовал для сохранения денежных данных облачную систему учета. После предприниматель начал приглашать сторонних консультантов, бухгалтеров и финансистов, которые следили за системой и советовали, как лучше управлять бизнесом.

Создайте здоровую деловую среду

Натан рекомендует окружать себя людьми с похожим видением и целеустремленностью. «Сообщество единомышленников — бесконечный источник вдохновения и помощи», — подмечает парень. В идеале стоит найти людей, с которыми можно обмениваться идеями, и которые будут давать честную обратную связь.

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