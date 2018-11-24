Знаменитости зарабатывают на осветлении кожи: сети негодуют

Американская модель, стриптизёрша и звезда реалити-шоу Блэк Чайна попала под шквал критики за продажи в Нигерии крема для осветления кожи.

Новое косметическое средство The Whitenicious x Blac Chyna Collection разработано Чайной совместно с брендом Whitenicious и широко рекламируется в инстаграме.

Оно описывается как «осветляющий крем, придающий коже более светлый оттенок без отбеливания».

Бренд Whitenicious основан другой знаменитостью — поп-дивой из Камеруна Денсией. В 2014 году он уже оказывался в центре скандала из-за создания одноименного продукта с таким же осветляющим эффектом.

«Осветлит ли Whitenicious вашу кожу, если вы его примените? Да. Продаем ли мы его для этих целей? Нет», — говорила тогда Денсия в различных интервью.

По словам компании, их кремы предназначены для борьбы с различными проблемами пигментации, например, с темными пятнами или большими родинками на коже.

«Пока, Уайт Чайна»

Сама знаменитость отключила опцию комментариев под постом в инстаграме, в котором она промотирует осветляющий крем. Но возмущенные подписчики продолжили писать под ее другими фотографиями.

«Пока, Белая Чайна», — написал один из пользователей.

Негативные посты появились и в других социальных сетях. Сама модель пока никак не прокомментировала критику.

Особую известность Блэк Чайне принес роман, помолвка, а затем и громкая размолвка с Робом Кардашьяном, братом известной селебрити Ким Кардашьян.

Пара рассталась всего через месяц после рождения их дочери. Роб будто бы увидел на смартфоне невесты признания о том, что ее интересовали только «его деньги», а сам он «жирный и тупой».

Угроза здоровью vs давление общества

Многие средства для осветления кожи в Британии запрещены. Национальная система здравоохранения страны NHS допускает использование таких кремов и мазей в том случае, если их компоненты могут быть прописаны врачом. Обычно это средства, содержащие гидрохинон, кортикостероиды и другие стероидные препараты.

Средства, включающие в себя компоненты, на которые физически невозможно получить рецепт, на прилавки не попадают.

В начале этого года мужчина, пытавшийся вести в Британии нелегальную торговлю токсичными отбеливающими средствами, получил тюремный срок.

Но главные претензии к американской знаменитости — не токсичность средств, а выбранный рынок сбыта.

В Нигерии существует проблема колоризма — дискриминации по принципу оттенка кожи, и, по мнению многих, модель наживается на стремлении нигерийцев стать светлее.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 77% нигерийских женщин ежедневно используют те или иные осветляющие средства. В отличие от ряда других стран большая часть этой продукции не запрещена к продаже в Нигерии.

Однако Харви Олуфунмилайо, врач нигерийского происхождения, получающий квалификацию терапевта в Британии, считает, что такое положение дел надо менять. В его практике были случаи, когда применение осветляющих и отбеливающих кремов наносило серьезный вред здоровью.

«Они (кремы) могут вредить почкам, могут разрушать печень, мешают заживлению ран, потому что кожа становится слишком тонкой, хрупкой», — говорит врач.

Он напоминает, что на случай серьезных проблем со здоровьем у нигерийцев нет бесплатной медицины, как, например, в Британии.

«ООН назвала Нигерию мировой столицей нищеты с самым большим числом населения, живущего за чертой бедности. И мы не должны поощрять вещи, представляющие угрозу здоровью», — считает Харви Олуфунмилайо.



Фото: BASETSANA PULE

Басетсана живет в Южной Африке и поддерживает людей, решающих осветлить свою кожу.

По ее словам, крем Блэк Чайны стоит 250 долларов, позволить его себе могут не все, а значит, его покупают люди более продвинутые, более информированные, чем те, кто приобретает средства на черных рынках.

«Необязательно, что люди, которые хотят стать светлее, ненавидят себя такими, какие они есть. Что если желание быть светлее — это просто желание?» — спрашивает Басетсана.

При этом она подчеркивает, что считает привилегией свою более светлую, чем у многих, кожу.



Фото: COURTESY OF STEPHANIE

Стефани 21 год, она живет в Лагосе — самом густонаселённом городе Нигерии.

Она вспоминает, что в старших классах школы она и её подруги чувствовали, будто их вынуждают осветлить кожу.

«Ходила такая поговорка: «если у тебя тёмный оттенок кожи — ты «кока-кола», если светлый — ты «Фанта». Все хотели стать «Фантой» и начинали отбеливаться», — рассказывает девушка.

Однако она считает, что в большинстве своем нигерийцы начинают любить и принимать себя такими, как они есть. «Я не считаю, что Блэк Чайна должна промотировать свой продукт здесь, в Африке», — говорит Стефани.

Отбеливание кожи как тренд

Нигерийский тренд осветлять кожу не уникален для континента: большинство опрошенных социологами женщин в ЮАР, например, хотели бы иметь белую или заметно осветлённую кожу.

Опрос университета Кейптауна показал , что каждая третья женщина в стране отбеливает свою кожу.

Например, южноафриканская певица Номасонто «Мсхоза» Мнизи утверждает, что ее отбеленная кожа придает ей уверенность в себе.

Во многих странах Африки и Азии светлокожие женщины считаются более привлекательными, более успешными и имеющими большие шансы на удачный брак. Исследователи полагают, что корни такого отношения к цвету кожи таятся в колониальном прошлом.

При этом в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии некоторые клиники активно проводят отбеливание половых губ и пенисов.

В целом же в лидерах по отбеливанию кожи — Южная Корея. Страна занимает первое место в мире по количеству пластических операций на душу населения, и отбеливание кожи — одна из популярнейших процедур.

А кто-то хочет потемнеть…

Впрочем, на каждое действие находится противодействие.

Например, когда на конкурсе красоты «Мисс Таиланд» в 2014 году победила Нонтхаван «Майя» Тхонгленг, выглядящая намного темнее типичных участниц, модель сказала, что своим примером хотела придать уверенности женщинам, комплексующим из-за своей темной кожи.

Американский рэпер, актёр и публичный интеллектуал Сол Уильямс записал сингл Black Stacey , посвящённый школьной травле по поводу цвета кожи, в котором выводит ненавистников на чистую воду и декларирует право гордиться любым цветом.

Что до светлокожих индивидов, пытающихся потемнеть, то они попали в тренд модной индустрии.

19-летняя шведка Эмма Халлберг набрала без малого четверть миллиона подписчиков в инстаграме, всё более искусно гримируясь под темнокожую.



Юная шведская модель Эмма Халлберг с удовольствием продемонстрировала всем желающим, как можно резко потемнеть с помощью макияжа / Фото: YOUTUBE

Учитывая то, как обильно её сети насыщены «темнокожими» снимками, многие подписчики северянки не догадывались, что она европеоид по рождению.

Девушку стали обвинять в культурной апроприации и так называемом «блэкфейке», попытке сфабриковать другой цвет кожи. Сама Халлберг отрицает все обвинения.

«Была, есть и буду белой, просто загар на меня отлично ложится», — простодушно заявила шведка Buzzfeed.