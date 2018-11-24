Самая бессмысленная игра в серии: обзор Fallout 76

Новую часть Fallout ждали с опаской. Причины понятны: впервые игра этой серии становится мультиплеерной, где кроме тебя по обширным постапокалиптическим пустошам бродят другие игроки. Это настолько неестественно, что до анонса многие отказывались верить, что такая игра вообще увидит свет.

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Изображение: Bethesda Softworks

При этом Fallout 76 не появилась из ниоткуда. Она выросла из мультиплеерного дополнения к четвертой части, вышедшей несколько лет назад. В компании Bethesda заметили, что многие игроки не обращают большого внимания на сюжет и квесты, а путешествуют по карте, собирают ресурсы и строят поселения. На самом деле история не уникальная: та же ситуация происходила с другой игрой компании — The Elder Scrolls 5: Skyrim. Поэтому идея добавить многопользовательский режим в Fallout 4 родилась сама собой как продолжение чаяний аудитории.

Позже выяснилось, что из этого концепта может выйти полноценная игра — так было положено начало разработки Fallout 76. Все это случилось настолько быстро, что, видимо, в Bethesda сами до конца не понимали, как должна выглядеть финальная версия игры и самое главное — как ее продавать.



Изображение: Bethesda Softworks

Fallout во все времена была игрой очень личной. Великая доля шарма заключена в том, что вы погружаетесь в мир после ядерной войны, по которому путешествуете в одиночку. Исследуете обширные пространства разрушенной Америки, находите редкие селения, где выжившие стараются наладить быт. Выходя за пределы безопасных зон, игрок попадает в опасный мир. Жестокий, нелогичный, местами смешной, но чарующий и всегда непредсказуемый.

А тут перед нами вроде бы тот Fallout, только с мультиплеером, без второстепенных персонажей, но с прицелом на строительство своих собственных поселений и крафт. Как в это играть и главное — почему, никто толком сказать не мог. Ни на презентациях журналистам, ни во время маркетинговой кампании.



Изображение: Bethesda Softworks



Изображение: Bethesda Softworks



Изображение: Bethesda Softworks

Но то, что в Bethesda не могли или боялись объяснять публике, укладывается всего в несколько предложений. Если вы любили Fallout за атмосферу приключения, за очень личные истории, за чувство погружения в удивительный мир, который восстанавливается после ужасной трагедии, то Fallout 76 — не для вас. Он просто для немного другой аудитории, которой в кайф три часа бегать по пустоши в поисках хлама, чтобы построить забор вокруг своей виртуальной лачуги. А еще лучше все это делать с друзьями.

Сложно принять тот факт, что серия, которая радовала тебя каждый раз, превратилась во что-то иное. Но, во-первых, это эксперимент, и авторы об этом честно говорят. Во-вторых, следующий Fallout вернет серию в свое русло и будет строго одиночным. Ну, а в-третьих, у Fallout 76 есть масса других проблем, кроме мультиплеера.

Начинается игра традиционно с того, что игрок выходит из Убежища на поверхность. Китайские ядерные ракеты несколько десятилетий назад уничтожили все живое в Америке. А что не уничтожили, радиация превратила в мутантов. Посколько Убежище 76 первым распахнуло свои двери, то кроме нас, людей в округе нет. Только мутировавшие животные, супермутанты, некое подобие зомби и роботы. Много, много роботов.



Изображение: Bethesda Softworks



Изображение: Bethesda Softworks

По основному сюжету мы идем по следам смотрительницы нашего Убежища, которая покинула его чуть раньше. Игрок читает записки, слушает аудио-дневники и… в общем-то, все. Персонажей, кроме других игроков на сервере, нет. С роботами особо не поговоришь, а больше и не с кем — остальные все враги. И основной квест, и второстепенные подаются через записи в терминалах и на обрывках бумаги.

Вся игровая локация Западной Виргинии — это скопление городов-призраков, по которым бродят опасные мутанты и бездушные роботы. В контексте Fallout это выглядит очень непривычно. Такое чувство, что играешь в техническую демоверсию, в которую еще просто не весь контент загрузили.

Путешествовать по этому пустому миру можно как одному, так и в компании друзей. Второй вариант предпочтительней, потому что в процессе вы будете говорить на отвлеченные темы и не сильно будете вникать в то, что происходит на экране. Кроме основного квеста в Fallout 76 почти нет интересных занятий. Большинство миссий — это пойди туда, возьми там что-нибудь, вернись, получи опыт. Каких-то историй с сюжетными поворотами нет, стандартное собирательство.

Кроме обычных заданий есть специальные публичные квесты, которые одновременно доступны для всех игроков поблизости. Например, система роботов-фермеров дала сбой, те начали нападать на людей. Задача: уничтожить неисправных роботов. Результаты идут в общий зачет, так что лично вам не обязательно выводить из строя всех. Достаточно принять квест и быть в зоне его действия.



Изображение: Bethesda Softworks

Выполнив очередное такое поручение, игрок получает новый уровень. Здесь его ждет другая странность. Вместо привычных характеристик и перков — карточки. Они выпадают случайным образом, и их можно вставлять в особые слоты. Каждая карточка дает прибавку к навыку или специальности. Ими можно меняться с другими игроками, так что, если не попалась нужная карточка, ее можно попросить у товарища.

И на самом деле взаимодействие с другими игроками на этом заканчивается. То есть можно бегать вместе, но даже одни и те же квесты вы будете выполнять отдельно. Если вам обоим нужна какая-то вещь, ее нужно будет найти два раза — каждому свою. Это просто нонсенс для игры, которая вроде как затачивалась под совместное прохождение.



Изображение: Bethesda Softworks

Разумеется, вдвоем можно быстрее насобирать разного хлама по пустоши, найти укромное местечко и начать строить там свое поместье. Но эта опция не для всех. Кому-то хочется пройти сюжет и посмотреть, что там в финале (спойлер — ничего, вы просто запускаете ядерные ракеты, как это было показано в трейлерах, и играете дальше).

В случае с Fallout 76 процесс куда важнее результата. Если вы хотите купить игру ради еще одной истории в любимом вами мире постапокалипсиса, то, вероятно, не стоит. Потому что ничего нового вы для себя не откроете, да и, по большому счету, самые интересные истории здесь генерируют сами игроки. А вот как регулярное развлечение, которое объединит нескольких друзей на много вечеров, новый Fallout может кому-то зайти. Главное — не ожидать от игры качества и проработки прошлых частей. Здесь нет даже намека на былое величие.