Очень полезная, но никому не известная. Что приготовить из вкусной крупы булгур

Булгур — незаслуженно забытая многими крупа. Почему незаслуженно? Потому что количество полезных веществ в ней зашкаливает: витамины В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, К, Е и бета-каротин, а также микроэлементы — фосфор, железо, селен, медь, цинк, марганец, калий, натрий и кальций. Кроме того, если правильно приготовить булгур, крупа поможет похудеть. Парочку здоровых и вкусных рецептов ищите в нашей подборке.
Плов из булгура с индейкой
Ингредиенты:
Филе индейки — 450 г;
Булгур — 170 г;
Перец болгарский красный — 2 шт.;
Перец чили зеленый — 2 стручка;
Лук репчатый — 1 головка;
Чеснок — 1 зубчик;
Соевый соус — 4 ст. л.;
Вода — 200 мл;
Оливковое масло — 2 ст. л.;
Куркума — 2 ч. л.;
Перец свежемолотый — ½ ч. л.
Как готовить?
Индейку порезать на небольшие кусочки, обжарить в сковороде с толстым дном на разогретом масле, переложить на тарелку.
В эту же сковороду выложить перцы (болгарский — нарезанный соломкой, чили — тонкими колечками), мелко порубленные лук и чеснок.
Жарить, помешивая, пока лук не станет золотистым.
Всыпать булгур, хорошо перемешать, влить соевый соус, через 2−3 минуты — воду и добавить специи. Убавить огонь и тушить под крышкой еще 15−20 мин.
Салат с булгуром и рыбой
Ингредиенты:
Булгур — 1,5 стакана;
Филе лосося — 250 г;
Рукола или салат корн — 50 г;
Огурец — 2 шт.;
Зеленый лук — 5 шт.;
Укроп — 5 веточек;
Зерна граната — ¼ стакана;
Кедровые орехи — 2 ст.л.;
Сок лимона — 1 ст.л.;
Оливковое масло — 3 ст.л.;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовить?
Отварить булгур в кипящей подсоленной воде до готовности, 10 мин. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Остудить.
На сухой сковороде обжарить кедровые орехи до золотистого цвета в течение 5 минут. Пересыпать на тарелку.
Разогреть духовку до 200 °C. Застелить небольшой противень бумагой для выпечки или фольгой. Промокнуть филе лосося бумажным полотенцем, посолить и поперчить. Переложить филе на противень и поставить в духовку на 5−6 минут. Готовое филе разобрать при помощи вилки на большие куски.
В мисочке взбить лимонный сок с оливковым маслом, добавить ½ ч. л. соли.
Нарезать огурцы средними ломтиками, измельчить зеленый лук и укроп. Добавить к булгуру руколу, огурец, зеленый лук и укроп. Полить заправкой и хорошо перемешать.
Разложить салат по тарелкам, добавить в каждую рыбу. Посыпать салат гранатом и кедровыми орехами.
Пастьера — пирог с булгуром
Ингредиенты:
Для начинки:
Булгур — 170 г;
Молоко — 300 мл;
Сахар — 120 г;
Корица (молотая) — 2 щепотки;
Рикотта — 250 г;
Цедра лимонная — по вкусу;
Засахаренная цедра апельсинов и лимонов (опционально) — 40 г;
Желток яичный — 3 шт.;
Белок яичный — 2 шт.;
Соль — 1 щепотка;
Апельсиновый сок — 2 ч. л.
Для основы:
Сахарная пудра — 95 г;
Сливочное масло — 170 г;
Яйцо — 2 шт.;
Мука — 300 г.
Как готовить?
Приготовить песочное тесто. В чаше блендера взбить до гладкости размягченное сливочное масло. Добавить сахарную пудру и взбить до белой массы (на средней скорости).
По одному добавить яйца, не переставая взбивать. Затем всыпать муку и продолжать замешивать на медленной скорости до однородности. Тесто разделить на 2 части, одна должна быть чуть больше другой. Убрать в холодильник на 20 мин.
Приготовить начинку. Булгур хорошо промыть в холодной воде, залить водой 1:2, поставить на огонь. Довести до кипения и варить 10 минут. Затем залить горячим молоком. Добавить кусочек кожуры лимона, щепотку корицы, 1 ст. л. сахара и щепотку соли. Готовить, пока молоко полностью не впитается. Убрать лимонную кожуру и остудить смесь.
Рикотту соединить с сахаром, натертой цедрой, щепоткой корицы, апельсиновым соком и засахаренной фруктовой цедрой. Постепенно добавить желтки, продолжая взбивать. Подмешать остывшую смесь булгура. Яичные белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно подмешать к смеси.
Смазать форму (30 см) сливочным маслом, присыпать мукой. Лишнюю муку стряхнуть. Достать большую часть теста из холодильника, раскатать и выложить в форму. Лишнее тесто обрезать ножом. Ложкой распределить начинку по поверхности теста. Убрать в холодильник на 30 мин.
Затем меньшую часть теста, раскатать и нарезать полосками. Выложить полоски на начинку, прижимая по краям. Отправить пирог в разогретую духовку (180 градусов). Выпекать около часа. Затем убавить температуру до 120 и выпекать еще около 10 мин. Проверить на готовность зубочисткой.