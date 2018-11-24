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Очень полезная, но никому не известная. Что приготовить из вкусной крупы булгур

25.11.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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Булгур — незаслуженно забытая многими крупа. Почему незаслуженно? Потому что количество полезных веществ в ней зашкаливает: витамины В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, К, Е и бета-каротин, а также микроэлементы — фосфор, железо, селен, медь, цинк, марганец, калий, натрий и кальций. Кроме того, если правильно приготовить булгур, крупа поможет похудеть. Парочку здоровых и вкусных рецептов ищите в нашей подборке.

Плов из булгура с индейкой


Источник рецепта и фото: delfi.lv

Ингредиенты:

  • Филе индейки — 450 г;
  • Булгур — 170 г;
  • Перец болгарский красный — 2 шт.;
  • Перец чили зеленый — 2 стручка;
  • Лук репчатый — 1 головка;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Соевый соус — 4 ст. л.;
  • Вода — 200 мл;
  • Оливковое масло — 2 ст. л.;
  • Куркума — 2 ч. л.;
  • Перец свежемолотый — ½ ч. л.

Как готовить?

  1. Индейку порезать на небольшие кусочки, обжарить в сковороде с толстым дном на разогретом масле, переложить на тарелку.
  2. В эту же сковороду выложить перцы (болгарский — нарезанный соломкой, чили — тонкими колечками), мелко порубленные лук и чеснок.
  3. Жарить, помешивая, пока лук не станет золотистым.
  4. Всыпать булгур, хорошо перемешать, влить соевый соус, через 2−3 минуты — воду и добавить специи. Убавить огонь и тушить под крышкой еще 15−20 мин.

Салат с булгуром и рыбой


Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты:

Булгур — 1,5 стакана;

Филе лосося — 250 г;

Рукола или салат корн — 50 г;

Огурец — 2 шт.;

Зеленый лук — 5 шт.;

Укроп — 5 веточек;

Зерна граната — ¼ стакана;

Кедровые орехи — 2 ст.л.;

Сок лимона — 1 ст.л.;

Оливковое масло — 3 ст.л.;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Отварить булгур в кипящей подсоленной воде до готовности, 10 мин. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Остудить.
  2. На сухой сковороде обжарить кедровые орехи до золотистого цвета в течение 5 минут. Пересыпать на тарелку.
  3. Разогреть духовку до 200 °C. Застелить небольшой противень бумагой для выпечки или фольгой. Промокнуть филе лосося бумажным полотенцем, посолить и поперчить. Переложить филе на противень и поставить в духовку на 5−6 минут. Готовое филе разобрать при помощи вилки на большие куски.
  4. В мисочке взбить лимонный сок с оливковым маслом, добавить ½ ч. л. соли.
  5. Нарезать огурцы средними ломтиками, измельчить зеленый лук и укроп. Добавить к булгуру руколу, огурец, зеленый лук и укроп. Полить заправкой и хорошо перемешать.
  6. Разложить салат по тарелкам, добавить в каждую рыбу. Посыпать салат гранатом и кедровыми орехами.

Пастьера — пирог с булгуром


Источник рецепта и фото: 1000.menu

Ингредиенты:

Для начинки:

Булгур — 170 г;

Молоко — 300 мл;

Сахар — 120 г;

Корица (молотая) — 2 щепотки;

Рикотта — 250 г;

Цедра лимонная — по вкусу;

Засахаренная цедра апельсинов и лимонов (опционально) — 40 г;

Желток яичный — 3 шт.;

Белок яичный — 2 шт.;

Соль — 1 щепотка;

Апельсиновый сок — 2 ч. л.

Для основы:

Сахарная пудра — 95 г;

Сливочное масло — 170 г;

Яйцо — 2 шт.;

Мука — 300 г.

Как готовить?

  1. Приготовить песочное тесто. В чаше блендера взбить до гладкости размягченное сливочное масло. Добавить сахарную пудру и взбить до белой массы (на средней скорости).
  2. По одному добавить яйца, не переставая взбивать. Затем всыпать муку и продолжать замешивать на медленной скорости до однородности. Тесто разделить на 2 части, одна должна быть чуть больше другой. Убрать в холодильник на 20 мин.
  3. Приготовить начинку. Булгур хорошо промыть в холодной воде, залить водой 1:2, поставить на огонь. Довести до кипения и варить 10 минут. Затем залить горячим молоком. Добавить кусочек кожуры лимона, щепотку корицы, 1 ст. л. сахара и щепотку соли. Готовить, пока молоко полностью не впитается. Убрать лимонную кожуру и остудить смесь.
  4. Рикотту соединить с сахаром, натертой цедрой, щепоткой корицы, апельсиновым соком и засахаренной фруктовой цедрой. Постепенно добавить желтки, продолжая взбивать. Подмешать остывшую смесь булгура. Яичные белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно подмешать к смеси.
  5. Смазать форму (30 см) сливочным маслом, присыпать мукой. Лишнюю муку стряхнуть. Достать большую часть теста из холодильника, раскатать и выложить в форму. Лишнее тесто обрезать ножом. Ложкой распределить начинку по поверхности теста. Убрать в холодильник на 30 мин.
  6. Затем меньшую часть теста, раскатать и нарезать полосками. Выложить полоски на начинку, прижимая по краям. Отправить пирог в разогретую духовку (180 градусов). Выпекать около часа. Затем убавить температуру до 120 и выпекать еще около 10 мин. Проверить на готовность зубочисткой.

Приятного аппетита!

 
 
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В крупе булгур куча витаминов. Кроме того, если ее правильно приготовить, крупа поможет похудеть. Парочку здоровых и вкусных рецептов ищите в нашей подборке.
 
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