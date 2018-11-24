Очень полезная, но никому не известная. Что приготовить из вкусной крупы булгур

Булгур — незаслуженно забытая многими крупа. Почему незаслуженно? Потому что количество полезных веществ в ней зашкаливает: витамины В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, К, Е и бета-каротин, а также микроэлементы — фосфор, железо, селен, медь, цинк, марганец, калий, натрий и кальций. Кроме того, если правильно приготовить булгур, крупа поможет похудеть. Парочку здоровых и вкусных рецептов ищите в нашей подборке.

Плов из булгура с индейкой



Источник рецепта и фото: delfi.lv

Ингредиенты: Филе индейки — 450 г;

Булгур — 170 г;

Перец болгарский красный — 2 шт.;

Перец чили зеленый — 2 стручка;

Лук репчатый — 1 головка;

Чеснок — 1 зубчик;

Соевый соус — 4 ст. л.;

Вода — 200 мл;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Куркума — 2 ч. л.;

Перец свежемолотый — ½ ч. л.

Как готовить?

Индейку порезать на небольшие кусочки, обжарить в сковороде с толстым дном на разогретом масле, переложить на тарелку. В эту же сковороду выложить перцы (болгарский — нарезанный соломкой, чили — тонкими колечками), мелко порубленные лук и чеснок. Жарить, помешивая, пока лук не станет золотистым. Всыпать булгур, хорошо перемешать, влить соевый соус, через 2−3 минуты — воду и добавить специи. Убавить огонь и тушить под крышкой еще 15−20 мин.

Салат с булгуром и рыбой



Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты: Булгур — 1,5 стакана; Филе лосося — 250 г; Рукола или салат корн — 50 г; Огурец — 2 шт.; Зеленый лук — 5 шт.; Укроп — 5 веточек; Зерна граната — ¼ стакана; Кедровые орехи — 2 ст.л.; Сок лимона — 1 ст.л.; Оливковое масло — 3 ст.л.; Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Отварить булгур в кипящей подсоленной воде до готовности, 10 мин. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Остудить. На сухой сковороде обжарить кедровые орехи до золотистого цвета в течение 5 минут. Пересыпать на тарелку. Разогреть духовку до 200 °C. Застелить небольшой противень бумагой для выпечки или фольгой. Промокнуть филе лосося бумажным полотенцем, посолить и поперчить. Переложить филе на противень и поставить в духовку на 5−6 минут. Готовое филе разобрать при помощи вилки на большие куски. В мисочке взбить лимонный сок с оливковым маслом, добавить ½ ч. л. соли. Нарезать огурцы средними ломтиками, измельчить зеленый лук и укроп. Добавить к булгуру руколу, огурец, зеленый лук и укроп. Полить заправкой и хорошо перемешать. Разложить салат по тарелкам, добавить в каждую рыбу. Посыпать салат гранатом и кедровыми орехами.

Пастьера — пирог с булгуром



Источник рецепта и фото: 1000.menu

Ингредиенты: Для начинки: Булгур — 170 г; Молоко — 300 мл; Сахар — 120 г; Корица (молотая) — 2 щепотки; Рикотта — 250 г; Цедра лимонная — по вкусу; Засахаренная цедра апельсинов и лимонов (опционально) — 40 г; Желток яичный — 3 шт.; Белок яичный — 2 шт.; Соль — 1 щепотка; Апельсиновый сок — 2 ч. л. Для основы: Сахарная пудра — 95 г; Сливочное масло — 170 г; Яйцо — 2 шт.; Мука — 300 г.

Как готовить?

Приготовить песочное тесто. В чаше блендера взбить до гладкости размягченное сливочное масло. Добавить сахарную пудру и взбить до белой массы (на средней скорости). По одному добавить яйца, не переставая взбивать. Затем всыпать муку и продолжать замешивать на медленной скорости до однородности. Тесто разделить на 2 части, одна должна быть чуть больше другой. Убрать в холодильник на 20 мин. Приготовить начинку. Булгур хорошо промыть в холодной воде, залить водой 1:2, поставить на огонь. Довести до кипения и варить 10 минут. Затем залить горячим молоком. Добавить кусочек кожуры лимона, щепотку корицы, 1 ст. л. сахара и щепотку соли. Готовить, пока молоко полностью не впитается. Убрать лимонную кожуру и остудить смесь. Рикотту соединить с сахаром, натертой цедрой, щепоткой корицы, апельсиновым соком и засахаренной фруктовой цедрой. Постепенно добавить желтки, продолжая взбивать. Подмешать остывшую смесь булгура. Яичные белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно подмешать к смеси. Смазать форму (30 см) сливочным маслом, присыпать мукой. Лишнюю муку стряхнуть. Достать большую часть теста из холодильника, раскатать и выложить в форму. Лишнее тесто обрезать ножом. Ложкой распределить начинку по поверхности теста. Убрать в холодильник на 30 мин. Затем меньшую часть теста, раскатать и нарезать полосками. Выложить полоски на начинку, прижимая по краям. Отправить пирог в разогретую духовку (180 градусов). Выпекать около часа. Затем убавить температуру до 120 и выпекать еще около 10 мин. Проверить на готовность зубочисткой.

Приятного аппетита!