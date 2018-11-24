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Как им это в голову пришло? Посмотрите, как минчане обустраивают квартиры с необычной планировкой
Квартиры с нетипичной планировкой — уже частое явление на столичном рынке недвижимости. Мы нашли комнату, в которой насчитали семь углов, а в санузле — все десять. И ничего, хозяева нашли решение! REALTY.TUT.BY выбрал две минские квартиры с самыми непривычными планировками и удачными их решениями в плане дизайна и функционала. Смотрите, как здорово все придумано.
«Двушка» в Военном городке
Площадь квартиры — 81 квадратный метр. Посчитайте, сколько углов в большой гостиной! Но хозяева умудрились обустроить все так, что этих углов вы и не заметите.
Квартира-студия на Мястровской, 6
Площадь квартиры — 45,5 квадратных метров. в объявлении о продаже жилье называют «евродвушкой». Наверняка это потому, что хозяевам удалось так грамотно спланировать пространство, что на выходе получилось и отдельная спальня, и кухня, и просторная гостиная. Угадайте, где у них гардеробная? Ответ найдете на фото ниже.
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