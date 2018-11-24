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"Кот прошелся по клумбе - на него вызвали отлов и забрали в "живодерку". Истории спасения животных
Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.
Напоминаем простое условие участия:
Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by
Что должно быть в письме?
До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.
А сегодня ловите новые истории (если в этом выпуске вы не нашли свою — без паники! мы выдаем их дозированно, чтобы уберечь мимиметры) и новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».
«Мы думали, что это испуганное чудо не доживет до завтра»
Хочу рассказать вам историю про любимого питомца моей бабушки и дедушки.
Случилось знакомство с этим прекрасным котом 5 лет назад. На тот момент моя семья жила в частном доме. У нас была овчарка, которая жила в вольере. Дело было в октябре. Поздно вечером мы услышали, как наша овчарка лает, и в перемежку с этим — громкий писк. Мы выбежали на улицу и увидели, как около большой собаки трясется маленький грязный комочек шерсти… Там был котенок! Мы быстрее его подхватили на руки и отнесли в дом. Он дрожал и почти не шевелился. Мы с мамой протерли его влажной тряпкой, поставили молоко и положили его в одеяло. При этом мы заметили, что у него вздулся глазик. Было понятно, что он напоролся на что-то и поранился.
Честно говоря, мы думали, что это испуганное чудо не доживет до завтра. Хотя мы сделали все, что было в наших силах. Утром мы повезли его к ветеринару, сделали уколы, прививки, в которых котенок нуждался.
Ветеринар обрадовал новостью, что он будет жить.
Мои бабушка и дедушка с радостью приняли питомца в семью. Назвали его Мурзик.
Через пару месяцев глаз все-таки пришлось удалить, так как ничто не помогало в лечении и он гноился еще больше. Зато он избавился от боли и, несмотря на операцию, живет счастливо.
Теперь ему уже 5 лет. Мурзик очень ласковый и обожает играть. Самая его любимая пора года — лето: бабушка и дедушка в это время едут на дачу и берут его с собой.
Он бегает по огороду, играет со всякими букашками, пытаясь их поймать, и помогает в борьбе с грызунами.
Что хочу сказать: никогда не проходите мимо животных, нуждающихся в помощи. Они все понимают. Любите животных!
«Вместо поводка ей на шею привязали шарфик — и так она спокойно пошла домой к незнакомому ей человеку»
Хочется рассказать историю когда-то бездомной, но вот уже как 5 лет домашней собаки.
Я всю жизнь хотела, чтобы у нас жил пес, но родители были не в восторге от этой затеи. И вот в 22 года я наконец забрала домой свою собаку. Как я поняла, что это мой друг? А вы представьте, когда передержка только открывает дверь, а собака обнимает вас всеми лапами, прыгает на руки, просится погладить. Я готова была забрать ее в ту же секунду.
Волонтеры, конечно, никогда не отдают собаку сразу: со мной поговорила куратор, на меня посмотрела девушка, которая взяла Бекку на передержку, и только потом мне передали собаку.
История у нее вполне стандартная: сидела около магазина, где ее и нашел будущий куратор. Как мне рассказывали, вместо поводка ей на шею привязали шарфик — и так она спокойно пошла домой к незнакомому ей человеку. Возможно, она была домашней и ее выбросили: слишком хорошо она реагировала на людей, была приучена к выгулу.
Несмотря на то, что собаку назвали Бекка, дома мы зовем ее Бекинский. Эта кличка появилась после того, как мы выучили команду сидеть: старательный и громкий плюх на попу с преданным и немного ошалелым взглядом определили ее настоящее имя — рядовой Бекинский. Честно говоря, она отзывается на любое имя, особенно если вы стоите около холодильника или рядом с полкой с ее вкусняшками.
За 5 лет случалось многое: мы вместе переезжали из квартиры в квартиру, переживали разные времена, брали на передержку и находили на улице других собак. И я ни на секунду не пожалела, что когда-то забрала своего самого преданного друга.
У Бекинской сейчас есть все, что может пожелать пес: удобный большой матрас, игрушки, хороший корм, вкусняшки, любовь всей семьи, прогулки в любую погоду. К сожалению, не у всех собак есть такое счастье, как дом и еда. Очень хочется, чтобы люди не боялись брать бездомышей — они ничем не хуже породистых. Чаще всего это сообразительные и добрые животные, которым просто не повезло. Часто у них очень тяжелая судьба, хотя достойны они только самого лучшего.
Они все еще ищут дом
Барсик
Барсика (по другой кличке — Профессор) предали несколько раз. Сначала котенком — сосед, который злоупотреблял алкоголем, выбросил его на улицу. Потом подростком — дедушка из нашего двора пожалел ласкового и очень интеллигентного котика и забрал его в квартиру. Взрослые дети дедушки сказали, что он «сдурел», и заставили вернуть кота, откуда принес.
И Барсик смирился. Начал «мышковать» в подвале, нашел возлюбленную и постепенно стал королем двора — роскошным, огромным серым котом с белой кисточкой на кончике хвоста. Правил он, как уже писали, удивительно интеллигентно (прозвище Профессор появилось не просто так), мудро и справедливо. Это кот, который всегда ел последним, пропуская всех вперед, кот, который ни разу не напал на слабого котёнка, кот, который никогда не позволил себе кого-то оцарапать или укусить.
Казалось, что во дворе его полюбили, и мы подумали: может, и ничего страшного, что он ничей? Оказалось, это очень страшно. И нам стоило бы попросить у Барсика прощения за то, что мы все про него забыли.
А случилось вот что: Барсик «провинился» — прошелся по клумбам одной из соседок. Она вызвала на него отлов.
О том, что наш дворовый король Барсик находится в «живодерке» на Гурского, мы узнали накануне его усыпления!
Он к тому моменту уже принял свою участь, просто сидел, отвернувшись от людей и уткнувшись мордочкой в угол. На Гурского он немного простудился и отморозил край ушка, но, к счастью, не подхватил никаких инфекций (инкубационный период уже прошел, и мы проверились у ветеринара).
Сейчас Барсюха на передержке, но положение тяжелое: у женщины несколько своих питомцев (у нас тоже). Между тем, как только наш король оказался дома, мы сразу поняли: вернуть его в подвал ни у кого не поднимется рука.
Оказалось, что Барсик идеально ведет себя в квартире: он сразу пошел на лоток, ничего не испортил и не погрыз, абсолютно лоялен к другим животным (как и прежде, во время обеда пропускает их вперед)… А еще он с таким блаженством растягивается на диване и отсыпается возле тёплой батареи, это надо видеть! Кот, у которого не было дома и хозяина, первый раз в жизни поверил, что он имеет право на любящую семью.
Ветеринар сказал, что котику не больше семи лет! А это значит, что у него впереди еще минимум лет 10 счастливой жизни. Он идеально подойдет для человека, который ищет спокойного, доброго и самодостаточного друга.
Барсика мы отдадим только ответственным и взрослым людям, которые уже его не предадут. Не в деревню и не на «самовыгул» — самовыгула ему в этой жизни уже хватило.
Контакт:
+375 44 598 86 68 — Полина (если телефон не отвечает, пожалуйста, оставьте sms или сообщение в вайбере/телеграме, я обязательно вам перезвоню)
Аврора
Ищем семью семимесячной Авроре. Она на передержке с августа, поэтому слова ребят, которые прошли с ней воду, огонь и медные трубы, особенно ценны:
Поспешите забрать в свой дом нашу принцессу!
Куратор:
+375293777494 — Яна
Трехцветная малышка
Отдается даром милая трехцветная девчонка 4,5 месяца от роду. Игривая, ласковая, мурлыкающая красотка! Отлично проводит время с другими котами и собаками. Характер просто потрясающий! Влюбляешься на раз-два.
Контакт:
+375295897738 — Алена, есть вайбер и телеграм, звоните/пишите.
Дарис
Дарис — это добряк и неженка. Прекрасный домашний кот потерялся и бродил по улицам, похожий на скелет, доверчиво подбегая к прохожим. Передержка «ЗООшанса» Алла не смогла пройти мимо, и сегодня знакомим вас с сытым, вальяжным мурлыкой.
Дарис очень мягкий, теплый и домашний. Он полюбит всем сердцем: искренне и замурчательно. Это общительный, жизнерадостный, здоровый и воспитанный кот. Обожает сидеть на ручках и обниматься.
Дарису околок трех лет, привит, кастрирован. Звоните и приезжайте!
Контакт:
+375 29 676−85−00 — Ирина
Нэсси
Это уютная красавица, трогательная и нежная кошечка. Аккуратная, воспитанная и немного стесняшка. Нэсси любит покушать и потоптать хозяина, поиграться и согреть постельку.
Нэсси настоящая королева-кошка: крупная, с мраморными боками и умнющим взглядом. Будет прекрасным компаньоном во всех домашних делах, умеет работать за компьютером и смотреть телевизор. Красота ждет вас!
Контакт:
+375 29 347−67−08 — Татьяна
Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:
— Даже те котики, которые живут дома и не выходят на улицу, иногда теряются. Причины побега разные: животное не кастрировано; открыли дверь — и привлек посторонний запах; выпрыгнул в окно за птичкой…
Любопытные мурлыки, оказавшись улице, впадают в панику и мечутся в поисках укрытия.
Потеряшек нужно искать сразу. Советы волонтеров «ЗООшанса»:
Важно помнить, что поведение потерявшегося домашнего кота нелогично.
Кот найден! Но, увидев вас, домашний любимец не бросится на руки, а начнет убегать, как дикое животное. В панике коты кусают и сильно царапают. Поможет покрывало, которое набрасывают на беглеца.
Вернув питомца домой, покажите его ветеринару и обработайте от блох и глистов. Даже кратковременное пребывание на улице может иметь неприятные последствия.
«ЗООшанс» обращается к владельцам животных: люди, берегите домашних питомцев. Они беспомощны и пропадут на улице. Не отпускайте их на самовыгул, а также не пренебрегайте ошейниками с адресниками — они могут спасти жизнь вашего животного.
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