"Кот прошелся по клумбе - на него вызвали отлов и забрали в "живодерку". Истории спасения животных

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

А сегодня ловите новые истории (если в этом выпуске вы не нашли свою — без паники! мы выдаем их дозированно, чтобы уберечь мимиметры) и новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Мы думали, что это испуганное чудо не доживет до завтра»

Хочу рассказать вам историю про любимого питомца моей бабушки и дедушки.





Случилось знакомство с этим прекрасным котом 5 лет назад. На тот момент моя семья жила в частном доме. У нас была овчарка, которая жила в вольере. Дело было в октябре. Поздно вечером мы услышали, как наша овчарка лает, и в перемежку с этим — громкий писк. Мы выбежали на улицу и увидели, как около большой собаки трясется маленький грязный комочек шерсти… Там был котенок! Мы быстрее его подхватили на руки и отнесли в дом. Он дрожал и почти не шевелился. Мы с мамой протерли его влажной тряпкой, поставили молоко и положили его в одеяло. При этом мы заметили, что у него вздулся глазик. Было понятно, что он напоролся на что-то и поранился.

Честно говоря, мы думали, что это испуганное чудо не доживет до завтра. Хотя мы сделали все, что было в наших силах. Утром мы повезли его к ветеринару, сделали уколы, прививки, в которых котенок нуждался.

Ветеринар обрадовал новостью, что он будет жить.

Мои бабушка и дедушка с радостью приняли питомца в семью. Назвали его Мурзик.





Через пару месяцев глаз все-таки пришлось удалить, так как ничто не помогало в лечении и он гноился еще больше. Зато он избавился от боли и, несмотря на операцию, живет счастливо.

Теперь ему уже 5 лет. Мурзик очень ласковый и обожает играть. Самая его любимая пора года — лето: бабушка и дедушка в это время едут на дачу и берут его с собой.

Он бегает по огороду, играет со всякими букашками, пытаясь их поймать, и помогает в борьбе с грызунами.

Что хочу сказать: никогда не проходите мимо животных, нуждающихся в помощи. Они все понимают. Любите животных!

«Вместо поводка ей на шею привязали шарфик — и так она спокойно пошла домой к незнакомому ей человеку»

Хочется рассказать историю когда-то бездомной, но вот уже как 5 лет домашней собаки.

Я всю жизнь хотела, чтобы у нас жил пес, но родители были не в восторге от этой затеи. И вот в 22 года я наконец забрала домой свою собаку. Как я поняла, что это мой друг? А вы представьте, когда передержка только открывает дверь, а собака обнимает вас всеми лапами, прыгает на руки, просится погладить. Я готова была забрать ее в ту же секунду.





Волонтеры, конечно, никогда не отдают собаку сразу: со мной поговорила куратор, на меня посмотрела девушка, которая взяла Бекку на передержку, и только потом мне передали собаку.

История у нее вполне стандартная: сидела около магазина, где ее и нашел будущий куратор. Как мне рассказывали, вместо поводка ей на шею привязали шарфик — и так она спокойно пошла домой к незнакомому ей человеку. Возможно, она была домашней и ее выбросили: слишком хорошо она реагировала на людей, была приучена к выгулу.

Несмотря на то, что собаку назвали Бекка, дома мы зовем ее Бекинский. Эта кличка появилась после того, как мы выучили команду сидеть: старательный и громкий плюх на попу с преданным и немного ошалелым взглядом определили ее настоящее имя — рядовой Бекинский. Честно говоря, она отзывается на любое имя, особенно если вы стоите около холодильника или рядом с полкой с ее вкусняшками.





За 5 лет случалось многое: мы вместе переезжали из квартиры в квартиру, переживали разные времена, брали на передержку и находили на улице других собак. И я ни на секунду не пожалела, что когда-то забрала своего самого преданного друга.

У Бекинской сейчас есть все, что может пожелать пес: удобный большой матрас, игрушки, хороший корм, вкусняшки, любовь всей семьи, прогулки в любую погоду. К сожалению, не у всех собак есть такое счастье, как дом и еда. Очень хочется, чтобы люди не боялись брать бездомышей — они ничем не хуже породистых. Чаще всего это сообразительные и добрые животные, которым просто не повезло. Часто у них очень тяжелая судьба, хотя достойны они только самого лучшего.

Они все еще ищут дом

Барсик



Фото сделаны через день после спасения с Гурского, сейчас Барсик уже гораздо счастливее и красивее

Барсика (по другой кличке — Профессор) предали несколько раз. Сначала котенком — сосед, который злоупотреблял алкоголем, выбросил его на улицу. Потом подростком — дедушка из нашего двора пожалел ласкового и очень интеллигентного котика и забрал его в квартиру. Взрослые дети дедушки сказали, что он «сдурел», и заставили вернуть кота, откуда принес.

И Барсик смирился. Начал «мышковать» в подвале, нашел возлюбленную и постепенно стал королем двора — роскошным, огромным серым котом с белой кисточкой на кончике хвоста. Правил он, как уже писали, удивительно интеллигентно (прозвище Профессор появилось не просто так), мудро и справедливо. Это кот, который всегда ел последним, пропуская всех вперед, кот, который ни разу не напал на слабого котёнка, кот, который никогда не позволил себе кого-то оцарапать или укусить.

Казалось, что во дворе его полюбили, и мы подумали: может, и ничего страшного, что он ничей? Оказалось, это очень страшно. И нам стоило бы попросить у Барсика прощения за то, что мы все про него забыли.





А случилось вот что: Барсик «провинился» — прошелся по клумбам одной из соседок. Она вызвала на него отлов.

О том, что наш дворовый король Барсик находится в «живодерке» на Гурского, мы узнали накануне его усыпления!

Он к тому моменту уже принял свою участь, просто сидел, отвернувшись от людей и уткнувшись мордочкой в угол. На Гурского он немного простудился и отморозил край ушка, но, к счастью, не подхватил никаких инфекций (инкубационный период уже прошел, и мы проверились у ветеринара).

Сейчас Барсюха на передержке, но положение тяжелое: у женщины несколько своих питомцев (у нас тоже). Между тем, как только наш король оказался дома, мы сразу поняли: вернуть его в подвал ни у кого не поднимется рука.





Оказалось, что Барсик идеально ведет себя в квартире: он сразу пошел на лоток, ничего не испортил и не погрыз, абсолютно лоялен к другим животным (как и прежде, во время обеда пропускает их вперед)… А еще он с таким блаженством растягивается на диване и отсыпается возле тёплой батареи, это надо видеть! Кот, у которого не было дома и хозяина, первый раз в жизни поверил, что он имеет право на любящую семью.





Ветеринар сказал, что котику не больше семи лет! А это значит, что у него впереди еще минимум лет 10 счастливой жизни. Он идеально подойдет для человека, который ищет спокойного, доброго и самодостаточного друга.

Барсика мы отдадим только ответственным и взрослым людям, которые уже его не предадут. Не в деревню и не на «самовыгул» — самовыгула ему в этой жизни уже хватило.

Контакт:

+375 44 598 86 68 — Полина (если телефон не отвечает, пожалуйста, оставьте sms или сообщение в вайбере/телеграме, я обязательно вам перезвоню)

Аврора





Ищем семью семимесячной Авроре. Она на передержке с августа, поэтому слова ребят, которые прошли с ней воду, огонь и медные трубы, особенно ценны:

«Она умница. Реально обалденная собака. Она ненавязчивая, деликатная, дома — умничка! На пеленку уже не ходит — ждет улицы, характер особо не показывает, несмотря на свой переходный возраст. Ей больше не нужно давать команду „апорт“ — она просто несет мяч, если бросишь. Команда „место“ — вообще ее любимая. Девочка взрослеет, и я думаю, что совсем скоро она будет просто идеальна. На улице поведение прекрасно!».





Поспешите забрать в свой дом нашу принцессу!

Куратор:

+375293777494 — Яна

Трехцветная малышка





Отдается даром милая трехцветная девчонка 4,5 месяца от роду. Игривая, ласковая, мурлыкающая красотка! Отлично проводит время с другими котами и собаками. Характер просто потрясающий! Влюбляешься на раз-два.

К лотку приучена;

Кушает сухой корм;

Обработана от всех видов паразитов.





Контакт:

+375295897738 — Алена, есть вайбер и телеграм, звоните/пишите.

Дарис





Дарис — это добряк и неженка. Прекрасный домашний кот потерялся и бродил по улицам, похожий на скелет, доверчиво подбегая к прохожим. Передержка «ЗООшанса» Алла не смогла пройти мимо, и сегодня знакомим вас с сытым, вальяжным мурлыкой.

Дарис очень мягкий, теплый и домашний. Он полюбит всем сердцем: искренне и замурчательно. Это общительный, жизнерадостный, здоровый и воспитанный кот. Обожает сидеть на ручках и обниматься.





Дарису околок трех лет, привит, кастрирован. Звоните и приезжайте!

Контакт:

+375 29 676−85−00 — Ирина

Нэсси





Это уютная красавица, трогательная и нежная кошечка. Аккуратная, воспитанная и немного стесняшка. Нэсси любит покушать и потоптать хозяина, поиграться и согреть постельку.





Нэсси настоящая королева-кошка: крупная, с мраморными боками и умнющим взглядом. Будет прекрасным компаньоном во всех домашних делах, умеет работать за компьютером и смотреть телевизор. Красота ждет вас!

Контакт:

+375 29 347−67−08 — Татьяна

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Даже те котики, которые живут дома и не выходят на улицу, иногда теряются. Причины побега разные: животное не кастрировано; открыли дверь — и привлек посторонний запах; выпрыгнул в окно за птичкой…

Любопытные мурлыки, оказавшись улице, впадают в панику и мечутся в поисках укрытия.

Потеряшек нужно искать сразу. Советы волонтеров «ЗООшанса»:

тщательно с нижнего этажа до верху обыскать подъезд, если выскочил через дверь. Ищите кота будто маленькую вещь — от страха кот не отзовется на кличку и будет молчать, забившись в щель между коробками;

обойдите закоулки, прилегающие к подъезду, а также загляните в соседние подъезды;

загляните под машины возле дома — возьмите с собой фонарик;

осмотрите деревья возле дома;

найдите возможность спуститься в подвал — коты проникают туда в первую очередь;

если кот не нашелся сразу, не отчаивайтесь — животное может безмолвно сидеть в укрытии несколько дней;

лучше выбирать для поисков поздний вечер или раннее утро;

обязательно разместите пост о пропаже питомца с фотографией в социальных сетях и волонтерских сообществах;

полезно расклеить объявления на своем и соседних домах. Скорее всего, кот рядом. В стрессе домашние питомцы перемещаются короткими перебежками;

если рядом есть парк, поищите его там. Обойдите местность, внимательно осмотрите кусты и деревья. Зовите кота тихим, спокойным голосом;

опросите бабушек, молодых мам, часто гуляющих во дворе. Расскажите про побег животного дворнику, местным кормильцам бездомышей.

Важно помнить, что поведение потерявшегося домашнего кота нелогично.

Кот найден! Но, увидев вас, домашний любимец не бросится на руки, а начнет убегать, как дикое животное. В панике коты кусают и сильно царапают. Поможет покрывало, которое набрасывают на беглеца.

Вернув питомца домой, покажите его ветеринару и обработайте от блох и глистов. Даже кратковременное пребывание на улице может иметь неприятные последствия.

«ЗООшанс» обращается к владельцам животных: люди, берегите домашних питомцев. Они беспомощны и пропадут на улице. Не отпускайте их на самовыгул, а также не пренебрегайте ошейниками с адресниками — они могут спасти жизнь вашего животного.