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Как семье из Гомеля живется в деревне?

25.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Мне 24 года, я родился и вырос в Буда-Кошелево. Как и многие сверстники, с юности мечтал переехать в большой город, где и возможностей больше, и зарплаты повыше. По крайней мере, молодежь так считает. Но недавно мое мнение изменилось: довелось познакомиться с семьей Шумских, которые продали однокомнатную квартиру в Гомеле, перебрались в деревню и ни о чем не жалеют.

Как семье из Гомеля живется в деревне?
Ольга и Александр Шумские

– Забавно получается, теперь мы детей возим к бабушке с дедушкой не в деревню, а в город. Живем здесь без малого три года, но все равно найдется кто-то, кто спросит, не жалеем ли мы? Нет, не жалеем. И люди удивляются, когда это слышат, – говорят супруги.
Молодых людей зовут Ольга и Александр, он родом из Гомеля, она – из Молодечно, но познакомились в нашем районе, где сейчас и живут. А встретились, когда приезжали в Синичино к бабушкам на каникулы. До переезда Шумские жили в однокомнатной квартире в областном центре. Три года назад у них родился второй сын Мирон, и они всерьез задумались о собственном доме. Стали просматривать объявления по продаже имущества, подвернулось заманчивое предложение в Узе, в 20-ти километрах от Гомеля. «Хорошее место, – подумала семейная чета. – Школа, детский сад рядом, есть все коммуникации: газ, вода, канализация, развитое транспортное сообщение». Последнее – немаловажный факт для Саши, он ездит в Гомель каждый день, работает на Гомсельмаше. Его жена после переезда устроилась в местный сельисполком.
Решение о покупке жилья в Узе Шумским далось легко. Уже через месяц они оформили все документы, продали квартиру и переехали в собственный дом. Аналогичный вариант в областном центре или поблизости стоит в полтора-два раза дороже, а здесь, как говорят супруги, хватило даже на небольшой ремонт. Так пара официально сменила городскую прописку на сельскую, увеличив жилплощадь на 30 квадратов.

Как семье из Гомеля живется в деревне?
Сыновья в своей комнате

– И правда не жалеете?
– Правда. Иногда спонтанное решение как наше, например, самое верное (улыбаются).
За три года Шумские стали настоящими сельчанами. Потихоньку «осваивают» земельный участок, сажают немного, но на свои нужды хватает: картофель, томаты – все свое, летом ничего не покупают. Свежий воздух, свой участок – еще один плюс. «Да и сыновьям здесь нравится», – добавляет Ольга. Кстати, Саша обустроил для них собственную песочницу.
Вообще больших отличий от Гомеля в жизни в Узе ребята не видят:
– Разве что крупных торговых центров нет. Если нам и нужно в город, без проблем добираемся на маршрутке или электричке, да и машина своя есть. Без проблем утроили сына в детский сад, а для многих районов Гомеля это рос-кошь, особенно для новостроя.
– Но минусы ведь тоже есть?
– Есть – отдыхать некогда.
Надо сказать, что дом был куплен далеко не в идеальном состоянии, ремонт в нем давно никто не делал. Пара переехала сюда в феврале, в разгар зимы, и столкнулась с первыми проблемами: старый котел не нагревал помещения до нужной температуры, поэтому систему отопления пришлось менять в первую очередь. За три года Саша сделал и небольшой косметический ремонт, отремонтировал канализацию и водоснабжение, в ближайшем будущем возьмется за кровлю.
– Мечтаем побыстрее закончить ремонт, но работы еще много: утеплить веранду, построить баню, сарай, завести курочек. Скучать еще лет 10 не придется, благо, помощники подрастают, – делятся Шумские.
Да, ребята выбрали непростой путь, и движет ими желание поступать в угоду семье, детям. На мой взгляд, путь этот правильный. Да и просторный дом в деревне – отличная альтернатива тесной квартире в Гомеле. Тем более, когда город так близко.
Роман ВЕЖНОВЕЦ.
Фото автора.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Мне 24 года, я родился и вырос в Буда-Кошелево. Как и многие сверстники, с юности мечтал переехать в большой город, где и возможностей больше,...
 
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