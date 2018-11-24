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На Западном обходе завершается строительство надземной кольцевой развязки

25.11.2018 09:44 — Разное | Tut.by  
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Укороченный световой день — не повод останавливать или сокращать объем работ на главной стройке города. Над железной дорогой уже возвышается новый путепровод, со стороны улиц Дворникова и Лейтенанта Рябцева вовсю возводят спуски и подъемы. Но главная точка притяжения — кольцо над пресловутыми переездами. Там остался заключительный этап, заливка последней части этого монолита. До конца года, говорят строители, должны закончить. Если не возникнет погодных форс-мажоров, пишет «Вечерний Брест».


Работа кипит и на другом конце путепровода — стыке с улицами Зубачева и ГОБК. Перед строителями стоит интересная задача: соединить через Зубачева первую и вторую очереди обхода. Здесь мы встречаемся с начальником стройуправления № 158 Игорем Кулиничем, для которого данный объект — наверное, один из важнейших во всей долгой карьере.

«До сильных морозов мы должны сделать этот участок и открыть его для движения», — показывает Игорь Васильевич на раскопанный перекресток, где прокладывают инженерные коммуникации. Невооруженным глазом видно, что основная магистраль, соединяющая два моста, «съехала» в сторону, ближе к парку, от основной улицы Зубачева. По словам Игоря Кулинича, старую улицу закрывать не планируют: она будет своего рода «карманом» для основного направления. С нового путепровода предусмотрен также съезд направо, на ГОБК.

«Проектирование данной развязки ведется параллельно со строительством путепровода, потому изменения в схеме проезда возможны», — говорит собеседник.


На самом путепроводе замечаем новые барьерные ограждения — их монтаж уже активно ведут в сторону улицы Поплавского. Парапеты похожи на те, что установлены на Берестейском мосту.

«Параллельно делаем монолитные пешеходные тротуары, — рассказывает Игорь Кулинич. — Но они не будут идти через весь обход — только до мелькомбината. Там предусмотрены лифт для инвалидов и лестница, чтобы люди могли попасть на Речицу. Объект должен соответствовать требованиям бе збарьерной среды».

 
Теги: Брест
 
 
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Остался заключительный этап, заливка последней части монолита.
 
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