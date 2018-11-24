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Общежитие горело в Жабинке: потребовалась помощь спасателей

25.11.2018 09:42 — Разное | БелТА  
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Общежитие горело в Жабинке: потребовалась помощь спасателей
Фото Брестского областного УМЧС

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в жилой комнате общежития Жабинковского ЖКХ, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 24 ноября в 11.59 на ул. Центральной в Жабинке. Возгорание случилось на втором этаже трехэтажного кирпичного здания коридорного типа 1975 года постройки, оборудованного системой автоматической пожарной сигнализации со звуковым оповещением.

При помощи трехколенной лестницы со второго и третьего этажей спасены мужчина 1989 года рождения и его малолетняя дочь, а также гражданин 1963 года. Они не пострадали. Еще одному жильцу, который находился в общем коридоре на полу, помогли сотрудники звена газодымозащитной службы. Он снимал комнату, где был пожар. С диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги I-II степени 1% тела, алкогольная интоксикация" пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Жабинковской ЦРБ.

До прибытия подразделений МЧС самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них один ребенок. Огонь уничтожил имущество в комнате, оказались закопчены стены и потолок в коридоре. Причина пожара устанавливается.

Всего в общежитии насчитывается 39 комнат, зарегистрировано 62 человека. Жильцы на время ремонта расселены в общежитие Жабинковского сахарного завода. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в жилой комнате общежития Жабинковского ЖКХ, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Инцидент произошел...
 
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