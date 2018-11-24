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Даниэль Ястремский: мне очень нужны ваши голоса

25.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Даниэль Ястремский: мне очень нужны ваши голоса

Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский отметил, что ему очень нужна поддержка белорусских зрителей. Об этом исполнитель заявил во время общения с журналистами, сообщает БЕЛТА.

"Во время финала конкурса "Минск-Арена" будет заполнена белорусскими ребятами. Мне это поможет. Я жду голосов белорусских зрителей. Мне очень нужна поддержка страны", - сказал Даниэль.

На официальном сайте детского "Евровидения" продолжается зрительское онлайн-голосование. Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который начнется 25 ноября в 18.00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе, - и таким образом определится триумфатор.

По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Поддержать молодых артистов в интернете можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона.

Во время финального шоу 25 ноября на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.

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Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский отметил, что ему очень нужна поддержка белорусских...
 
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