Общежитие горело в Жабинке: потребовалась помощь спасателей

Инцидент произошел 24 ноября в 11.59 на ул. Центральной в Жабинке.

Пожар произошел в жилой комнате общежития Жабинковского ЖКХ на 2-м этаже 3-этажного кирпичного здания коридорного типа. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации со звуковым оповещением, пишет БЕЛТА .

При помощи трехколенной лестницы со второго и третьего этажей сотрудники МС спасли двоих мужчин 1963 и 1989 годов рождения и 2-летнюю девочку. Они не пострадали.

Самостоятельно до прибытия подразделений МЧС здание покинули 30 человек, из них один ребенок.

Причина возгорания устанавливается.