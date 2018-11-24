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Общежитие горело в Жабинке: потребовалась помощь спасателей
25.11.2018 10:52 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 24 ноября в 11.59 на ул. Центральной в Жабинке.
Пожар произошел в жилой комнате общежития Жабинковского ЖКХ на 2-м этаже 3-этажного кирпичного здания коридорного типа. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации со звуковым оповещением, пишет
При помощи трехколенной лестницы со второго и третьего этажей сотрудники МС спасли двоих мужчин 1963 и 1989 годов рождения и 2-летнюю девочку. Они не пострадали.
Самостоятельно до прибытия подразделений МЧС здание покинули 30 человек, из них один ребенок.
Причина возгорания устанавливается.
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Самостоятельно до прибытия подразделений МЧС здание покинули 30 человек, из них один ребенок.
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