Король замен! Форвард БАТЭ установил национальный рекорд

В этом сезоне форвард БАТЭ Максим Скавыш установил новый рекорд Беларуси по количеству забитых голов после выхода на замену. У нападающего их стало 8, сообщает официальный сайт клуба .

Напомним, что вчера в матче против «Луча» Макс забил гол на 98 минуте, выйдя на замену травмированного Яссе Туоминена . Скавыш превзошел рекорд другого игрока БАТЭ, который играл за команду в 2001 году. Это был Артем Концевой.



Фото: ФК БАТЭ

Полный список футболистов, которые в отдельно взятом розыгрыше белорусской высшей лиги отличались после выходов на замены не менее 6 раз.

Максим Скавыш БАТЭ 2018 8 Сергей Поляков Неман-Белкард 2000 7 Артем Концевой БАТЭ 2001 7 Николай Рындюк Динамо (Минск) 2003 7 Георгий Татарашвили Коммунальник (Слоним) 1997 6