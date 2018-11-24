|
Король замен! Форвард БАТЭ установил национальный рекорд
В этом сезоне форвард БАТЭ Максим Скавыш установил новый рекорд Беларуси по количеству забитых голов после выхода на замену. У нападающего их стало 8, сообщает
Напомним, что вчера в матче
Полный список футболистов, которые в отдельно взятом розыгрыше белорусской высшей лиги отличались после выходов на замены не менее 6 раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Скавыш не раз спасал команду, выходя на замену и забивая важнейший гол для БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)