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Король замен! Форвард БАТЭ установил национальный рекорд

25.11.2018 11:03 — Разное | Tut.by  
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В этом сезоне форвард БАТЭ Максим Скавыш установил новый рекорд Беларуси по количеству забитых голов после выхода на замену. У нападающего их стало 8, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что вчера в матче против «Луча» Макс забил гол на 98 минуте, выйдя на замену травмированного Яссе Туоминена. Скавыш превзошел рекорд другого игрока БАТЭ, который играл за команду в 2001 году. Это был Артем Концевой.


Фото: ФК БАТЭ

Полный список футболистов, которые в отдельно взятом розыгрыше белорусской высшей лиги отличались после выходов на замены не менее 6 раз.

Максим Скавыш БАТЭ 2018 8
Сергей Поляков Неман-Белкард 2000 7
Артем Концевой БАТЭ 2001 7
Николай Рындюк Динамо (Минск) 2003 7
Георгий Татарашвили Коммунальник (Слоним) 1997 6
 
 
Теги: Минск
 
 
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Максим Скавыш не раз спасал команду, выходя на замену и забивая важнейший гол для БАТЭ.
 
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