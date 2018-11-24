В Барановичах подросток после драки впал в кому

Конфликт возник 9 ноября в одном из лицеев г. Барановичи.

В актовом зале профессионально-технического лицея проходил концерт. Два первокурсника что-то не поделили и договорились выяснить отношения один на один после праздничного вечера.

После окончания выступлений и произошла злополучная драка, вследствие которой один из подростков был серьезно травмирован. Один из подростков был доставлен в реанимационное отделение больницы, где он провел несколько дней в коме. Второй, вероятно окажется под стражей.

По этому делу СК прoводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.