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В Барановичах подросток после драки впал в кому

25.11.2018 11:01 — Разное | Аргументы и факты  
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В Барановичах подросток после драки впал в кому
Фото из открытых источников

Конфликт возник 9 ноября в одном из лицеев г. Барановичи.

В актовом зале профессионально-технического лицея проходил концерт. Два первокурсника что-то не поделили и договорились выяснить отношения один на один после праздничного вечера.

После окончания выступлений и произошла злополучная драка, вследствие которой один из подростков был серьезно травмирован. Один из подростков был доставлен в реанимационное отделение больницы, где он провел несколько дней в коме. Второй, вероятно окажется под стражей.

По этому делу СК прoводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Фото из открытых источников Конфликт возник 9 ноября в одном из лицеев г. Барановичи. В актовом зале...
 
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