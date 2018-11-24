Константинополь просит РПЦ вернуть мирянам право причащаться в его храмах

Решение Московского патриархата разорвать общение с Константинополем из-за его действий на Украине стало чрезмерным шагом, и его нужно отменить, по крайней мере для мирян, считает архиепископ Хариупольский Иоанн, экзарх православных русских церквей в Западной Европе.

В пастырском послании, в субботу поступившем в "Интерфакс", он заверяет, что для Архиепископии православных русских церквей, находящейся в юрисдикции Константинополя, это решение Москвы - "великое страдание".

"В силу своего одностороннего (и, на наш взгляд, чрезмерного) характера решение, принятое Священным Синодом Московского патриархата, очевидно, неприменимо в церквях Архиепископии. В нынешней ситуации наши священники и дьяконы не допускаются к сослужению в церквях, принадлежащих к Московскому патриархату (...) Но, согласно православной экклезиологии, этот запрет не может относиться к мирянам", - говорится в послании экзарха патриарха Варфоломея.

По мнению архиепископа Иоанна, "крещеные люди не являются собственностью епископов, они - члены единого церковного тела, собранного в том месте, где они находятся": например, православный верующий Петербурга, переселяясь на Крит, "перестает быть членом Российской церкви и становится полноправным членом церкви Критской, которая принадлежит к Вселенскому патриархату".

"В отличие от клириков, миряне не нуждаются в каноническом отпуске своего епископа при изменении места жительства", - отмечает представитель Константинополя.

В заключение он выражает надежду на то, что разрыв общения между двумя Церквами вскоре будет преодолен.

"Мы заверяем духовенство Московского патриархата в нашей братской любви и надеемся, что как можно скорее сможем снова участвовать в совместных богослужениях", - пишет в послании архиепископ Иоанн.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.