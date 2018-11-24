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Туск вспомнил песню Queen про дружбу перед саммитом о выходе Британии из ЕС

25.11.2018 10:01 — Разное | Интерфакс  
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Президент Европейского совета Дональд Туск в субботу вспомнил песню Friends Will Be Friends ("Друзья останутся друзьями") британской рок-группы Queen перед переговорами с премьером Британии Терезой Мэй о прекращении членства Соединенного Королевства в ЕС.

"В качестве девиза на завтра слова Фредди Меркьюри, который ушел ровно 27 лет назад: "Друзья останутся друзьями до самого конца", - написал он в Twitter.

Экстренный саммит по Brexit запланирован на 25 ноября. Британский премьер Тереза Мэй уже прибыла в Брюссель, где встречается с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Также в субботу она встретится и с Д.Туском.

После выхода Британии из Европейского союза в этом политическом объединении европейских государств останется 27 стран.

 
 
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Президент Европейского совета Дональд Туск в субботу вспомнил песню Friends Will Be Friends ("Друзья останутся друзьями") британской рок-группы Queen перед переговорами с...
 
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