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Президент Латвии: Украина является для нас примером достижения стратегических целей

25.11.2018 09:37 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом ситуацию в Крыму и на Донбассе, стремление Украины к членству в ЕС и НАТО, а также ход реформ, сообщил "Урядовый портал".

"Украина служит миру хорошим примером достижения стратегических целей и храброй борьбы против силы, которая кажется больше и масштабнее", - цитирует портал заявление президента Латвии.

Как отмечается в информации, глава Латвийской Республики находится в Украине с рабочим визитом и в субботу, 24 ноября, принял участие в траурных мероприятиях, посвященных восемьдесят пятой годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

В.Гройсман поблагодарил Р.Вейониса за участие в мероприятиях и сказал, что Латвия "всегда была верным другом Украины" и всегда придерживалась политики осуждения аннексии Крыма, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"И здесь отдельного внимания заслуживает план президента Вейониса посетить Донбасс и убедиться, что происходит на линии соприкосновения", - сказал премьер-министр.

Президент Латвии отметил, что понимает "боль" и приехал "чтобы быть вместе с друзьями".

"Мы были и будем адвокатом Украины на международном уровне и поддерживаем ваше стремление стать частью ЕС и НАТО. Вместе мы будем сильнее и сможем противостоять вызовам современности. Украина служит для нас хорошим примером достижения своей цели. Вы в такой тяжелой ситуации - аннексия Россией Крыма, присутствие российских войск на украинской территории, невыполнение Россией договоренностей (и по достижению мира). И мы видим, насколько лихо вы боретесь с силой, которая кажется больше. Вы показали, как много можно сделать, если целенаправленно работать", - сказал он.

В.Гройсман рассказал Р.Вейонису об экономических достижениях Украины, ходе реформ и планах на следующий год. Стороны также отметили позитив в экономическом сотрудничестве двух стран.

По словам премьер-министра, за 9 месяцев года двусторонняя торговля выросла более чем на 40% - до $331 млн, и по итогам года может составить около $0,5 млрд. Растет сотрудничество в логистике - с сентября начато движение поезда "Четырех столиц", который объединяет Киев и Ригу через Минск и Вильнюс.

"Мы рассчитываем на оживление секторального сотрудничества - прежде всего, в аграрной и транспортной сфере, и в сфере инноваций", - выразил надежду В.Гройсман.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом ситуацию в Крыму и на Донбассе, стремление Украины к членству в ЕС и...
 
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