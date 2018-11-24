Как в Бресте 40 лет назад так устремились к посланцам космоса, что едва не устроили катастрофу

Все началось с почти случайного сканирования во многом испорченной фотопленки. 40 лет назад я спечатал с нее несколько относительно качественных снимков, да и забросил. А сейчас, получив таковых больше, невольно стал вспоминать, разбираться, что это было? Тем более, что какие-то яркие фрагментики в памяти сохранились, но не целостная картина. Чему есть логичное объяснение, ведь тогда не прошло и пяти месяцев с тех пор, как я неожиданно для себя оказался на «Беларусьфильме», а за этот период много чего случилось. Пользуясь тем, что ты молод, старшие товарищи отправили в обкатку командировками, нередко интересными и всегда хлопотными, да и нервными.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60917.php

Читать полностью в источнике с фото:





коллаж - А.Шульгач - Brestcity.by

Из тех времен больше Бреста запомнились, например, поездка в Донецк на чемпионат СССР по гимнастике и домашние, но суетливые съемки «октябрьских» праздников. Было сложное оформление, ответственность за организацию работы группы операторов, наконец, пребывание во время парада едва ли не возле Машерова.

Так что в Брест я, скорее всего, ехал на логичном «расслабоне». Несмотря на то, что само наличие завизированных списков группы (на 22-24.11.1978 г.), сохранившихся у меня, свидетельствует не только о дате поездки, но и ожидание, что на мероприятии будет либо Машеров, либо кто-то важный из Москвы. Почему этот уровень не был достигнут я не помню (или не знаю), но возможно это негативно сказалось и на организации мероприятия.

Чтобы лучше вспомнилось, конечно же, полез в википедию, другие виртуальные источники, включая городские, но в них указано невнятно, в ходу разные даты. И фотографии – не совпадающие по многим моментам с моими. На них все исключительно благостно (пример - ниже). И совсем не видно огромного "общественного интереса". Предполагаю, что либо было два аналогичных мероприятия, либо были сделаны дежурные фото для отчета. В форумах обнаружил лишь пару свидетельств, которые здесь привожу.

Дальше - больше, принялся расспрашивать знакомых брестчан, словно не слышат. Попытался выложить вопрос (а вдруг кто-то участвовал и помнит?) в группах соцсетей Бреста – модераторы почему-то противятся. Хотя речь о заметном для города событии с редкостным для тех времен поворотом. Не хочу сказать, что существует заговор (наверняка, если поискать, то можно найти и сюжеты и статьи), но я и не собирался заниматься расследовательской журналистикой, а лишь намеревался вспомнить собственную молодость…

Поэтому наткнувшись на некоторые препятствия, даже не пытался их преодолеть. И этим постом ничего никому не пытаюсь доказать. А лишь делюсь тем, что может быть интересно не только мне и, рассказывая скорее, как об еще одном фоторепортаже о моем рабочем дне (ранее были про «Верасов» на тонкосуконном комбинате, Дине Риде в Минске ...).









Вот на такой гордости советского автокиностроения - автобусе марки "Чернигов" мы прибыли в Брест. Он медленно едет, ужасно подвергаем тряске, но самое печальное - страшно холоден. Как следствие, наш водитель Володя Заяц, где-то возле дома с кирпичной трубой пытается плотнее заделать вентиляцию, дабы не так дуло.



О большой значимости той съемки свидетельствует и то, что в съемочную группу входили сразу два оператора, причем из лучших. Ими были в ту пору 61-летний фронтовик Ю.М.Иванцов и 41-летний С.В.Петровский, у которого в фильмографии были и игровые фильмы. Впоследствии он станет известным режиссером, заслуженным деятелем искусств. Увы, обоих уже нет с нами, как и режиссера - тогда 33-летнего С.А.Гайдука, который тоже проявит себя и в игровом кино, а последние годы слыл колумнистом газеты "СБ", в которой вспоминал киношное прошлое. В группу также входили ассистенты оператора В.Анохин и А.Семенов (по прозвищу "Мафия бессмертна"), тогда 22-летний звукооператор В.Головницкий, ныне мэтр своего дела, известный, например, по фильму "Как я провел этим летом". Было также два осветителя (оба из ведущих - И.Бурак и Н.Красовский) с небольшим количеством приборов, что свидетельствует о том, что на улице мы собирались снимать без света. Ну и собственно - я.

Открытым для меня остается вопрос, чьи были на съемках церемонии прожектора-"диги"? Мне казалось, что тоже - киностудийные, но в форуме написано - военные. Очень может быть.

Совершенно не помню, в какой гостинице мы останавливались и едва припоминаю, как снимали в музее космонавтики, кажется. в родной деревне Климука. Об этом и рассказывают следующие фото.









Петровский "Конвасом" снимает некий экспонат, который придерживает Иванцов.









Скафандр и осветитель Красовский, кстати внешне очень колоритный, поэтому его можно увидеть в микроролях в разных известных фильмах.









Железной дорогой прибыл польский космонавт Мирослав Гермашевский, наверное из Польши. К слову, выглядел он очень приветливым. И я не удержался от пары вопросов про космос и получил на них ответы. У него с самого рождения потрясающая биография - советую пробежаться в википедии .









Здесь единственный польский покоритель космоса со своей очаровательной супругой. Далее - про события на площади, на которой открывался бюст Климука.









Длиннющая трибуна, на которой колдует с экспонометром Витя Анохин.









Здесь снова Витя и кто-то, насколько я помню, из другого СМИ. Справа обратите внимание на людей с бюстом, похожим на приведение. На следующем фото - они же крупнее.















Неизвестный возле "замаскированного" бюста. Было довольно холодно и не удивительно, что наши парни решили подогреться.









Анохин, Семенов и Головницкий скидываются на троих, разумеется, немножко подыгрывая фотографу. Видны и некоторые брестчане.









А вот и началось мероприятие, которое поначалу казалось дежурным и скучным. На трибуне узнаю космонавтов, их жен и маму Климука. С остальными хуже, поэтому ниже выложу эту и некоторые другие фотографии по половинке.









Не Т.Киселев ли здесь?















Были речи по бумажке.







Звучали гимны.









Космонавты, разумеется, принимали их под козырек.









Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60917.php

Читать полностью в источнике с фото:







Выступил и Гермашевский.







Мы располагались прямо под трибуной, что хорошо видно по этому ужасному снимку Анохина.









Пончалу стоявшие в нескольких метрах далее люди ничуть нас не смущали.



Между тем митингующих становилось все больше. Многие с флагами и портретами. Наверняка, массы собирали по критериям первомайской демонстрации - чем больше, тем лучше. Только там надлежало пройти мимо трибуны и все, а в данном случае нужно было стоять и слушать. Организаторы явно были не готовы к такому формату. Задние ряды ничего не видели и, скорее всего, почти ничего не слышали. Усиливающая аппаратура явно была рассчитана на ближний круг. И время было выбрано позднее, а наступающая темнота только усугубляла настроение. И постепенно стало заметно, как с задних рядов идет энергия волн, давящая на стоящих впереди. Возможно люди просто хотели слышать, что происходит. Может быть согревались и пробудился азарт - в давках такое бывает. В любом случае было заметно, что заволновались и на трибуне, с которой все видно еще лучше.



Далее у меня фотографий меньше по двум причинам. Во-первых, я был не фотографом, а директором группы и стало тревожно за людей и аппаратуру. Жутковато воспринималось, как толпа "съела" диги и они по одному тухли. Хорошо, что только так - по технике безопасности нахождение рядом в процессе работы этих осветительных приборов - опасно. Потом я помогал и операторам, и особенно звукооператору, у которого на плече висела дорогущая "Награ", а провода и микрофоны были в стороне. О второй причине скажу ниже.











Некоторое время натиск сдерживала милиция, потом были призваны солдаты, которые упирались ногами изо всех сил, схватившись за локти. На кадре видно, как прогибается их линия.Здесь же можно увидеть, что люди смотрят и с балконов и с окон. Интерес действительно был чрезвычайным, не таким как на парадном снимке выложенном в начале этого поста.









Обратите внимание на детей (слева). Их пропускали вперед, в том числе буквально между ногами, чтобы не задавили. И они, оторвавшись от взрослых, угрюмо стояли впереди линии "защиты трибуны".



Это была моя последняя фотография до прорыва цепей. После того, как в нее встали старшие офицеры, а потом и генерал, ко мне, увидев, что я и это пытаюсь зафиксировать, подошел строгий человек из органов и приказал прекратить. Он погрозил, что сейчас и пленку засветит, но ему хватало хлопот и помимо меня.



Между тем на трибуне очень сильно заспешили, поэтому едва ли не бегом стянули полотно с бюста.









Вот этот момент. В кадре и наши маленькие осветительные приборы, к счастью подсветившие событие.









Это кусочек предыдущего фото, демонстрирующих, сколько любопытных забралось на крышу. И это тоже могло окончится плохо.









Сразу же "обнажением" бюста оператор Петровский буквально пробивается сквозь толпу. Климук и другие випы заскочили в машины. Автомобиль космонавта люди намеревались расскачать, но пронесло.









Обратите внимание, сколько людей окружило бюст прямо сразу же после его открытия. И не потому, что так хотелось выразить почтение, просто шли туда, куда давила толпа, уже не сдерживаемая силовиками.









Та же фотография, чуть по-иному высвеченная.



Согласитесь, сильно повезло, что закончилась без "ходынки". Что называется, пронесло. О чем говорили и после съемки.



Вот что пишет в форуме Виталий Закржевский.

"Отлично помню этот день, работал во вторую смену на заводе, жил во дворе старого ЗАГСа. Думаю, дай схожу - 10 минут ходу... День был очень пасмурный, временами летела "мжавка", снимать приехали из Минска, по заданию ЦТ из Москвы - новости должны были идти вечером в программе "Время".Кто то догадался обеспечить съёмку освещением, для чего привезли от "вояк" два мощных зенитных прожектора на специальных прицепах. Когда включили, показалось, что взошло два солнца, "мжавка" стала превращаться в пар, мешавший снимать, но всё же засняли и картинка по ТВ хоть была "немного туманной" но вполне себе. А народу было столько, что я пожалуй видел такое только один раз -на 30 лет Победы в Крепости.Пока все разошлись прошёл наверное час, а автобусы пустили ещё через пол-часа, так что я едва успел на работу".