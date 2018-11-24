Курс биткоина упал на $2500 за две недели

Курс биткоина стремительно падает. 12 ноября его стоимость составляла ещё 6380 долларов − на этой отметке главная криптовалюта держалась с августа. Но за две недели биткоин резко упал − и сейчас стоит 3700 долларов, по данным CoinMarketCap.

Ниже четырёх тысяч долларов курс биткоина не опускался с сентября 2017 года. Тенденция снижения курса наблюдается уже восемь дней подряд − и это рекорд для токена за все десять лет его существования.

Брокеры объясняют, что причина в распродаже токенов. Причём есть опасение, что курсы криптовалют дестабилизирует ещё больше, когда главного конкурента биткоина − Bitcoin Cash − разделят на два − Bitcoin ABC и Bitcoin SV.

Среди других причин такого падения − ограничения на майнинг и торговлю биткоинами в некоторых странах, а также падение интереса инвесторов и уход с рынка спекулянтов.

В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых биржах превышал 20 тысяч долларов.

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