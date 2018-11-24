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Госслужащие и руководители госорганизаций вырвались в лидеры по росту реальных зарплат
Лидером по темпам роста зарплат в стране среди видов экономической деятельности в текущем году является государственное управление, сообщает журнал Минфина «Финансы, учет, аудит». «За 9 месяцев реальная заработная плата в этой сфере (госслужащие и руководители госорганизаций) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 30,6% и составила в денежном выражении 1 280,7 рубля», — сообщает издание.
Для сравнения: средняя зарплата по стране в январе-сентябре составила 932,3 рубля.
При этом в целом по стране по всем сферам деятельности в январе-сентябре реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла на 12,2% к аналогичному периоду 2017 года. К примеру, у специалистов, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, реальные зарплаты за год выросли на 6%, у строителей — на 13,3%, у медиков — на 11,3%, у работников образования — на 11,6%.
Напомним, глава Администрации президента Наталья Кочанова 1 августа этого года на встрече в Минске с представителями специальной группы резерва руководящих кадров от Брестской области
В мае 2017 года Александр Лукашенко
Сразу после поручения президента, по официальной статистике, госуправленцев стали заметно
Всего же в январе-октябре прошлого года на работу взяли чуть больше 8,5 тысячи госуправленцев, а уволили — почти 13,6 тысячи.
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Лидером по темпам роста зарплат в стране среди видов экономической деятельности в текущем году является государственное управление.
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