Светлогорские подростки режут себя, царапают и стирают костяшки пальцев до крови









Характерные повреждения — порезы и царапины на руках, стирание до крови костяшек пальцев, ожоги сигаретами, удары.





«Об этом явлении не очень принято говорить. Окружающие часто считают такое поведение глупостью, а родители пытаются скрыть подобные факты, считая это "позором семьи" или недостатком воспитания», — психолог Светлогорского психонаркологического диспансера Валентина Юдина рассказывает о причинах, которые побуждают подростков к самоповреждениям.





Валентина Юдина отмечает, что увеличилось лишь число обращений за помощью, однако это не указывает на некий всплеск самого явления. Вероятно, все больше родителей осознают важность своевременного обращения к специалистам.





— Валентина, самоповреждения и попытка суицида — это одно и то же?





— Не совсем. Самоповреждения, или селфхарм, обусловлены психологическими проблемами, которые не связаны с желанием покончить жизнь самоубийством. У части подростков это всего лишь дань современной моде. Некоторые направляют агрессию на себя демонстративно, стремясь вызвать у окружающих жалость и чувство вины. Таким способом пытаются манипулировать близкими, угрожают повредить себе что-то снова, если не получат желаемого. Селфхарм обычно сопровождается другими нарушениями поведения: курение, алкоголь, наркотики, рискованные поступки.





— Что толкает подростков к нанесению самоповреждений?





— Об этом явлении не очень принято говорить. Окружающие часто считают такое поведение подростков глупостью, а родители пытаются скрыть подобные факты, считая это «позором семьи» или недостатком воспитания. На самом деле проблема гораздо сложнее и шире, чем кажется на первый взгляд.





Специалисты выделяют две основные причины: чрезмерная эмоциональность и полное отсутствие эмоций. В первом случае человек испытывает очень много отрицательных эмоций, с которыми не может справиться. Боль от самоповреждения дает им выход. Во втором — эмоций нет совсем, безразличие. Через порезы, ожоги, удары человек пытается почувствовать себя живым. После селфхарма подросток чувствует временное облегчение, эйфорию от избавления. Физическая боль перебивает негативные эмоции, которые мучили до самоповреждения. Кажется, что только через боль и шрамы он может доказать себе и другим свое присутствие, выразить дискомфорт и трудности внутреннего мира, вызванные глубокой неуверенностью в себе и отсутствием самоуважения.





Может сложиться впечатление, что подросток делает все это целенаправленно, однако в беседе он часто затрудняется ответить, почему нанес себе травму. Это говорит о том, что в момент атаки на свое тело сознание сужается, а осознание поведения значительно падает.









— Валентина, раз уж мы говорим о селфхарме среди подростков, расскажите, что могут сделать родители и другие близкие люди, чтобы предотвратить критический момент?





— В первую очередь, задумайтесь о качестве вашего контакта с детьми. Проанализируйте ваши взаимоотношения и честно ответьте себе, насколько ребенок может вам доверять? Привык ли он откровенно разговаривать с вами? Безопасно ли вам открываться? Не злитесь ли вы, не отмахиваетесь ли, не встаёте ли в воспитательную позицию, когда нужно просто выслушать? Если по каким-то причинам между подростком и родителями нет доверительных отношений и наладить их не получается, очень важно, чтобы рядом оказался другой близкий человек, способный выслушать, понять и принять ребенка и его переживания.





В отношениях с детьми-подростками избегайте любых контролирующих или ограничивающих действий. Дайте понять, что хотите помочь, но не будете вторгаться. Любые поступки, направленные на ограничение свободы, воспринимаются в подростковом возрасте как агрессивные и могут ухудшить ситуацию, подорвав и без того хрупкое доверие ребенка.





Не нужно отслеживать все соцсети или запрещать интернет. Лучше почитайте литературу по психологии подросткового возраста. Узнайте о способах восстановления нарушенного контакта с ребенком.





Внимательно отнеситесь к любым признакам того, что с темой суицида у подростка не всё гладко. Например, депрессивные высказывания, реальный суицид или попытка суицида в окружении подростка, следы самопорезов или рассказы о них. Даже если вам кажется, что это бравада или демонстрация, игнорировать нельзя.





— Что делать, если проблема уже есть?





— Если уже есть проблемы, ищите специалистов по работе с подростками, узнавайте телефоны горячих линий. Подростковые психологи есть в учебных заведениях, в детских поликлиниках. В медучреждениях к специалисту можно обратиться анонимно, не указывая личных данных.





Самое главное, будьте всегда доступны для ваших детей, ведь самоповреждения — это, в первую очередь, сигнал о помощи.



