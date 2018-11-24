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Российский журналист: Власть уверила себя, что способна объявить успехом и победой любой позор и подлость

25.11.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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Российский журналист Иван Давыдов — о пересмотре трактовки советского вторжения в Афганистан.

«Власть, кажется, уверила себя, что способна объявить успехом и победой любой позор и подлость в настоящем, прошлом и будущем. Эта бесстыдная суета превращается в последнее прибежище негодяя, — пишет Иван Давыдов в своей колонке в Снобе.

— Пересмотр итогов Первой мировой, кажется, дело уже состоявшееся. Мы победили, потому что мы вообще никогда не проигрываем. На очереди — советское вторжение в Афганистан. В 1989-м Съезд народных депутатов СССР посчитал, что ввод войск в Афганистан достоин «морального и политического осуждения». В 2018-м Государственная дума Российской Федерации собирается, в свою очередь, осудить данную 29 лет назад оценку провальной войны.

Здесь — наверное, просто потому, что эта война ближе, — шутить получается хуже. Когда я был совсем еще ребенком, у меня был — ну, не скажешь «друг», если разница в возрасте лет этак десять, — хороший знакомый, сосед по имени Анатолий. Здоровенный парень с длинными, по тогдашней, слегка фрондерской моде, волосами, который к уличной мелкоте относился снисходительно. Помогал осваивать двухколесный велосипед, мог разнять драку. Ушел в армию. Вернулся быстрее, чем многие прочие. Погиб. «Афган», — глухими голосами повторяли взрослые не очень понятное, зато пугающее слово. Я боялся, кон


Злая, лишенная напрочь смысла война сломала если не хребет, то точно одно из ребер Союзу, за честь которого рубятся теперь депутаты. Убила и покалечила много наших и еще больше афганцев. А теперь вот дорвавшимся до власти людям даже и вспоминать неприятно, что когда-то здесь имели мужество признавать и здраво оценивать собственные трагические ошибки. Надо им зачем-то замарать сначала неприятную память об этом полезном навыке, а там, глядишь, и до объявления себя победителями в очередной законченной войне недалеко. Или до новой войны. Тоже ведь действенный способ исправлять историю.

И главное, за всеми этими свершениями, оставляющими неприятное послевкусие бессмысленной суеты, — все то же всеохватное равнодушие к себе. К происходящему здесь, сейчас и с нами. Важное для тех, кто эту суету затевает, конечно, потому что они за эту суету, как за стену, прячутся. И увлекающее многих прочих гораздо больше, чем собственные, вполне реальные и ощутимые проблемы.

ВЦИОМ сообщает, что 84% россиян счастливы. «Левада» — что 61% россиян считает ответственным за проблемы в стране лично Владимира Путина. Вам может показаться, что здесь — какое-то противоречие, а здесь — полная гармония, растущая из тотального равнодушия».

 
 
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Российский журналист Иван Давыдов — о пересмотре трактовки советского вторжения в Афганистан.
 
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