В Бресте подали очередные заявки на проведение демонстрации и митингов против аккумуляторного завода

Группа жителей Бреста и Брестского района 23 ноября подала в Брестский райисполком заявку на проведение демонстрации «Заводу тут не место», сообщилодин из заявителей правозащитник Роман Кисляк.

Мероприятие планируется провести 9 декабря недалеко от строящегося аккумуляторного завода. Его цель – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вреде производства для здоровья людей и окружающей среды.

Кроме того, в эту же пятницу противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 9 декабря трех митингов в Бресте. Площадкой для них выбран парк воинов-интернационалистов, где прошло единственное разрешенное властями мероприятие против завода АКБ. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся 29 апреля и собрал около двух тысяч человек.





Также, по словам Романа Кисляка, на следующей неделе активисты намерены подать заявки на митинги и демонстрации и на остальные выходные декабря.