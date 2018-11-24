ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте подали очередные заявки на проведение демонстрации и митингов против аккумуляторного завода

25.11.2018 09:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Все мероприятия активисты планируют провести в один день - 9 декабря.



Группа жителей Бреста и Брестского района 23 ноября подала в Брестский райисполком заявку на проведение демонстрации «Заводу тут не место»,  сообщил «Брестской Газете» один из заявителей правозащитник Роман Кисляк.

Мероприятие планируется провести 9 декабря недалеко от строящегося аккумуляторного завода. Его цель – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вреде производства для здоровья людей и окружающей среды.


Кроме того, в эту же пятницу противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 9 декабря трех митингов в Бресте. Площадкой для них выбран парк воинов-интернационалистов, где прошло единственное разрешенное властями мероприятие против завода АКБ. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся 29 апреля и собрал около двух тысяч человек.

Также, по словам Романа Кисляка, на следующей неделе активисты намерены подать заявки на митинги и демонстрации и на остальные выходные декабря.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Эти акции проходят под пристальным вниманием милиции. Неоднократно их участников задерживали.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На Западном обходе завершается строительство надземной кольцевой развязки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика