|
В Бресте подали очередные заявки на проведение демонстрации и митингов против аккумуляторного завода
Все мероприятия активисты планируют провести в один день - 9 декабря.
Группа жителей Бреста и Брестского района 23 ноября подала в Брестский райисполком заявку на проведение демонстрации «Заводу тут не место», сообщил
Мероприятие планируется провести 9 декабря недалеко от строящегося аккумуляторного завода. Его цель – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вреде производства для здоровья людей и окружающей среды.
Кроме того, в эту же пятницу противники аккумуляторного завода подали заявки на проведение 9 декабря трех митингов в Бресте. Площадкой для них выбран парк воинов-интернационалистов, где прошло единственное разрешенное властями мероприятие против завода АКБ. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся 29 апреля и собрал около двух тысяч человек.
Также, по словам Романа Кисляка, на следующей неделе активисты намерены подать заявки на митинги и демонстрации и на остальные выходные декабря.
Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Эти акции проходят под пристальным вниманием милиции. Неоднократно их участников задерживали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте подали очередные заявки на проведение демонстрации и митингов против аккумуляторного завода
Все мероприятия активисты планируют провести в один день - 9 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)