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Американцы накупились в «черную пятницу» в интернете на 6,22 миллиарда долларов

25.11.2018 10:50 — Разное | Ежедневник  
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Американцы накупились в «черную пятницу» в интернете на 6,22 миллиарда долларов

rau.ua

По сравнению с прошлым годом количество онлайн-продаж в «черную пятницу» в США увеличилось на 23,6%. В целом через интернет-магазины американцы приобрели в этот день товары на 6,22 млрд долларов, подсчитали эксперты.

Это, как отмечают эксперты, на 23,6% больше, чем год назад. Таким образом, «черная пятница» в этот раз установила в США новый максимум по онлайн-продажам, пришли к выводу исследователи. Сведения, как поясняет телеканал, отражают ситуацию по покупкам в 80% лучших американских интернет-магазинах, таких как Amazon и Walmart, пишет РБК.

Однако это не все рекорды, которые были побиты 23 ноября. В этом году пятница после Дня благодарения стала первым днем в истории, в ходе которого 33,5% от выручки всех интернет-магазинов в США (более 2 млрд долларов) были получены в результате покупок с мобильных устройств, заметили в Adobe Analytics. В прошлом году эти показатели, по их данным, оценивались в 29,1%.

«Ритейлеры внесли свой вклад в создание лучшего мобильного решения для потребителей, превратив в эту «черную пятницу» в покупателей на 10% пользователей сматфонов больше, нежели это было в прошлом году», — прокомментировал CNBC News ситуацию руководитель Adobe Digital Insights Тэйлор Шрайнер.

В День благодарения, согласно анализу Adobe, в этом году онлайн-продажи в Штатах составили 3,7 млрд долларов (это, по подсчетам экспертов, на 28% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года). Выручка, полученная в результате мобильных продаж, при этом оценивается в 1 млрд долларов. В целом же 22 ноября покупателей в интернет-магазинах было больше на 8%, чем год назад, отметили специалисты. Помимо этого, по их данным, в этом году цены в онлайн-магазинах в США в День благодарения «были такими же низкими, как и в «черную пятницу».​
 

 
 
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По сравнению с прошлым годом количество онлайн-продаж в «черную пятницу» в США увеличилось на 23,6%. В целом через интернет-магазины американцы приобрели в этот день...
 
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