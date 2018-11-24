"Его используют втемную". 16-летнего чемпиона Европы втянули в разборки тренера и федерации таэквондо

Воспитанник динамовской школы таэквондо Артем Плонис на молодежном первенстве Европы впервые с 2013 года принес Беларуси золото. Артем и его тренер Юлия Владыко утверждают: право выступать завоевывается окольными путями из-за национальной федерации, которая не пускает юношу на юниорские чемпионаты. Председатель федерации Борис Нагорный отрицает предвзятость. SPORT.TUT.BY рассказывает, как Плонис оказался вовлечен во вражду двух лагерей.





«Федерация накопала, что Артем не может заниматься спортом. Будто он болен»

Артему Плонису 16 лет. Несмотря на еще юниорский возраст, в ноябре он выиграл молодежный чемпионат Европы по таэквондо, где состязались атлеты до 21 года. Артем скромничает, когда говорит, что вообще не заметил, чтобы фактор физиологического развития давал преимущество старшим ребятам в борьбе с ним. Тренер Артема Юлия Владыко с улыбкой реагирует на вопрос, а не гений ли ее воспитанник.

— Во-первых, Артем сам очень сильно хотел, жаждал победы, — объясняет Юлия. Она работает в минской СДЮШОР № 2 и в РЦОП «Стайки», где специально под Владыко и Плониса директор Николай Палазник открыл еще одну группу по таэквондо. — Во-вторых, была проведена хорошая подготовка к чемпионату. За четыре месяца Артем прошел пять учебно-тренировочных сборов разной направленности. Здесь нам помогали Анатолий Лиходиевский, Денис Лашук, Дмитрий Рагунович и Клим Шрубов. В-третьих, это помощь спортивного психолога Ольги Ивановой.

К психологу Артема отправили в конце прошло года, когда ему стали чинить препятствия, как считает тренер.

— В 2017 году Артем выиграл чемпионат Беларуси по юниорам в весе 73 кг, но на чемпионат Европы нас не повезли, — рассказывает Юлия. — Федерация посчитала, что мы недостойны и не заслуживаем места в команде. По их мнению, трех побед Артема на национальном первенстве было недостаточно, чтобы убедить в обратном.

— Кого предпочли Артему?

— В его весе на юниорский чемпионат Европы никто из белорусов не поехал. Неприятный момент. Вот тогда мы и обратились к психологу. Артем стал проигрывать

— Раньше никогда не ходил на прием к психологу, но по факту мне показалось это веселым, — признается Артем. — Мы стали выяснять, в чем причина поражений и что можно предпринять, чтобы их было меньше. Конечно, мне хотелось поехать на соревнования, на которые не пустили. Говорили с психологом об этом тоже.

— Помощь была нужна не только Артему, а всем нам, его ближнему окружению, — уверена Юлия. — Это был шаг на опережение. Не хотелось, чтобы Артем стал думать в духе: «Зачем мне тут что-то выигрывать, если меня все равно задвигают?». Родители, коллеги-тренеры поддерживали ребенка, чтобы не сломался.











— В январе 2018 года Артем опять выиграл юниорский чемпионат Беларуси, и снова его не повезли — на юниорский чемпионат мира, где разыгрывались путевки на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, — продолжает Юлия. — Сначала нам сказали, что Артем не выполнил критерии отбора. Хорошо, Артем съездил на турнир G1 в Нидерланды. Затем выиграл чемпионат Бельгии в категории G1, на котором выполнил норматив для присвоения звания мастера спорта.

Пока мы были там, родителей Артема пригласили в федерацию. Стали объяснять, что спортивные школы и клубы — это серая масса. Мол, надо тренироваться у элитных тренеров. Передавайте его нам, и у него все в будет в шоколаде. Родители Артема от спорта недалеки. Мама — тренер по конному спорту, мастер спорта международного класса. Родители заговорщикам помахали ручкой: «До свидания, ребята!». Артем выиграл чемпионат Бельгии, чем подтвердил: его тренер в порядке. А также выполнил критерии отбора.

Когда вернулись в Минск, федерация накопала, что по медицинским показаниям Артем не может заниматься спортом. Будто он болен, а я тренирую больного спортсмена. Упирали на проблемы с сердцем. Мы прошли медосмотр — ЭКГ, холтер-мониторинг и эргометр, все нормально. Пока ходили по врачам, в федерации подписали приказ о том, кто поедет на юниорский чемпионат мира. Нас в списке не оказалось. Против участия Артема голосовали председатель Белорусской федерации таэквондо Борис Нагорный, который в личном общении лишь изображает видимость дружбы, и старший тренер национальной команды Денис Шкалов. Удивительно — критерии для отбора на чемпионат мира Артем выполнил, победив в Бельгии. Артем здоров. И, тем не менее, его не взяли. Мы пролетели с «миром», нас слили.

Мнение Бориса Нагорного, председателя Белорусской федерации таэквондо: — Артем Плонис для меня такой же спортсмен, как и все остальные. У нас 20 человек в юниорском возрасте являются победителями юниорского чемпионата Беларуси. После победы Артема госпоже Юлии Владыко было предоставлено право отвезти подопечного на турнир в Словении, куда федерация отправила спортсменов на автобусе для выполнения критериев отбора на юниорский чемпионат мира, а они утверждены Минспорта. Госпожа Владыко проигнорировала выезд. Когда же команда приступила к сбору перед юниорским чемпионатом мира, она приняла решение везти спортсмена в Нидерланды и Бельгию. Пожалуйста, везите! Но этих стартов не было в перечне для выполнения критериев отбора. Они выиграли турнир в Бельгии за неделю или две до начала мирового первенства среди юниоров. А на момент проведения тех турниров регистрация на чемпионат мира была закрыта. Но не в этом дело. Давайте дальше. По здоровью Плониса. Его поднял я. Выплыла справка динамовского диспансера, по которой Плонису было запрещено выступать (в 2017 году Артем поступил в МГГУОР, а условия поступления подразумевают глубокий медосмотр, настаивает Юлия. — Прим. ред.). Задаю вопрос Юлии Владыко: «Вы знали?» — «Да-да, у него были проблемы с сердцем, но сейчас уже все хорошо». Как встретился с родителями Артема, принял решение… И хочу отметить, что не я затянул на встречу родителей Плониса, а они ко мне попросились. На встрече присутствовали Юлия Суховицкая, старший тренер национальной команды, и Алеся Чернявская (победительница Кубка мира, чемпионка Европы, призер первенств мира и Европы. — Прим. ред.). Разговор о том, чтобы переманить Артема, не поднимался. Я отвечаю за свои слова! Когда изложил родителям Артема информацию о той справке, они сказали: «Да, проверяйте». Артему было назначено обследование. Что я сделал не в защиту спортсмена? А вот если бы он поехал на чемпионат мира, а у него сердце остановилось бы?



Юлия Владыко

В завершившемся сезоне Владыко видела главным стартом для Плониса именно юниорский чемпионат мира. Считает, что и на нем, и на юношеской Олимпиаде Артем боролся бы за медали. Когда же стало ясно, что на этих стартах его не будет, тренер стала готовить ученика к молодежному чемпионату Европы в весовой категории до 80 кг. Реально он весил не более 76 кг.

— На этот раз решили сделать ставку на получение путевки не на внутренний отбор, а на завоевание wild card, — отметила она. — За средства динамовской СДЮШОР № 2, которая в курсе нашей войны с федерацией, поехали на Европейские мульти-игры по таэквондо в болгарский Пловдив, где Артем взял третье место в своей возрастной группе и получил приглашение от организаторов молодежного Евро. С тех пор вели целенаправленную подготовку без оглядки на нашу федерацию.

Мнение Бориса Нагорного, председателя Белорусской федерации таэквондо: — О поездке Артема в Пловдив и на молодежный чемпионат Европы федерация ходатайствовала перед председателем центрального совета БФСО «Динамо» Андреем Боровским, чтобы не было так, когда он в Нидерланды и Бельгию ездил за свой счет (по словам Артема Плониса, спонсором выступил друг его матери. — Прим. ред.). Федерация? Если у нас есть средства, мы решаем вопрос коллегиально. В федерации есть президиум и исполком, попечительский совет. Можем выделить автобус — выделяем. Это тоже значительная экономия для спортсмена. А дальше пусть работает общество, которое их отправляет на соревнования, или школы. Но почему-то получается, что зачастую за выезд на соревнования платят родители. Перед молодежным чемпионатом Европы федерация провела совместный сбор с итальянцами. Артема разве оттуда кто выгнал? Его поставили в один строй со всеми. А было еще два сбора, и везде Артему помогали. Хотя за это время лично я видел Юлю на этих тренировках один раз. Не знаю, что Артем рассказал в интервью, но на сборах я с ним дважды беседовал: «Есть польза?» — «Спасибо, все прекрасно». Есть чему поучиться, впитать в себя. И после последнего сбора перед самым чемпионатом Европы я беседовал с Артемом.

«Другие люди не хотят меня видеть на крупных стартах, а хотят повезти туда своих спортсменов»

В Варшаве, где состоялся молодежный чемпионат Европы, дела у Артема складывались как нельзя лучше.

— Изначально я не рассчитывал на медаль, — не скрывает юноша. — Выиграл один бой, потом второй.

— Второй выдался трудным, — отметила Юлия. — Артем обошел турка всего на один балл — 16:15. Не знаю, сколько тому турку было лет, но выглядел он на 30.

— Можно постараться и в третьем победить, и в четвертом, — ход мысли Артема незатейлив. — А вот уже и финал. Старался как мог.





В финале Плонису предстояло выявить сильнейшего в поединке с другим белорусом Иваном Павловским, первым номером сборной в молодежном возрасте, которому ранее Артем неизменно проигрывал.

— Обстановку в команде не могу назвать дружелюбной, — пояснила Юлия. — В финале почти вся белорусская делегация поддерживала Ваню, а нас — тренеры из Полоцка и Минска и отец Артема. После победы Артема все пришли поздравлять: «Какие же вы молодцы!» Это странно. Ну разве не лицемерие?

В первом раунде финальной схватки Артем повел с крупным счетом — 14:0, а затем стал действовать на удержание преимущества и был близок к тому, чтобы растерять его. Это не понравилось тренеру:

— В перерыве перед решающим раундом пыталась вразумить Артема. «Это же финал! Ты сейчас можешь сделать очень красивую историю про мальчика, в которого никто не верил, а он стал чемпионом Европы. Хоть ползи потом с этого даянга, но сейчас нужно выложиться».

Слова Владыко возымели эффект. Итоговый счет — 17:12 в пользу Плониса. Золото Артема — первое для белорусского таэквондо с 2016 года, когда Арман-Маршалл Силла выиграл взрослое первенство континента. И первое для молодежного таэквондо в Беларуси с 2013-го, когда все тот же Силла стал лучшим на чемпионате Европы.

— Я, правда, очень хотел победить Павловского, чтобы показать, что я лучше и что я могу. Хотел утереть нос всем, кто был против меня, — довольно резок Артем.

— Ты понимаешь, почему тебя «задвигают»?

— Потому что другие люди не хотят меня видеть на крупных стартах, а хотят повезти туда своих спортсменов. Им выгоднее, чтобы их спортсмены зарабатывали какие-то очки, медали.





По словам Владыко, поездку Артема на молодежный чемпионат Европы финансировал РЦОП «Стайки», а не Белорусская федерация таэквондо. Владыко федерация и вовсе не стала включать в выездной состав команды.

— Отпросилась на работе, поехала за свой счет, — говорит она. — Понимала, что без меня Артема просто сольют. Там ходила с чужой аккредитацией. Это не совсем правильно! Но что поделать? Отчаянные времена. Главное — у меня была возможность выводить Артема на бои.

— Кому вы оппонируете: руководству федерации или старшему тренеру сборной?

— Они работают в одной связке. Я мешаю, так как не хочу передавать своих спортсменов в, как они называют, высшее звено подготовки. Почему сливки должны снимать другие тренеры, если я столько лет потратила на подготовку Артема? Вместе с ним росла в профессиональном мастерстве, как тренер. Каждый из нас сейчас развивается.

Этот конфликт с федерацией давний. До Артема у меня было неплохое поколение спортсменов. Алеся Чернявская из РГУОР в открытую подходила к моим ребятам и предлагала перейти к ней. Знаю, что достается не только мне, но и другим тренерам. Проблемы с поездкой на чемпионат мира возникали у Вячеслава Гриневича, тренера из «Минскметростроя», и его спортсменки Юлии Корневич, а также — у Юлии Тимощенко и ее гродненского тренера. Девочку не взяли на чемпионат мира, хотя она становилась пятой «на Европе». Надо было дать ей шанс, а федерация бракует спортсменов.

Мнение Бориса Нагорного, председателя Белорусской федерации таэквондо: — Конфликта у меня с Юлией нет. Никому не высказывал претензий. Только лишь когда ко мне попал документ и я должен был убедиться, что Артем здоров. Арман Маршалл-Силла тоже лежал в госпитале. Проходил обследование как военнослужащий, когда у него появились проблемы с сердцем. Так в чем конфликт? Если она считает, что это — причина конфликта, — пожалуйста. Прежде всего, Артем мне нужен живой. Я отец. Я дед. Живой, а выдавливать из него результат, как из тюбика, я не могу. Его родителей я не уговаривал, не говорил, что парня нужно передавать другим тренерам. Разговор был таким: «Устраивает? Тренируйтесь, пожалуйста!» У нас правовое государство, то есть никто никого забрать не может. Если спортсмен несовершеннолетний, то родители решают, где и как он будет тренироваться. А если он совершеннолетний, то решает сам. Система передачи спортсменов в стране добровольная.

«Артем способен завоевывать для страны олимпийские медали»

Артем Плонис учится в 11-м классе. Планирует остаться в МГГУОР для получения среднего специального образования, затем поступить в БГУФК. По настойчивой просьбе матери ходит к репетитору по математике.

— Знаю этот предмет примерно на шесть-семь баллов. Думаю, мне этого хватит, — рассуждает о будущем Артем. О тренере Юлии Владыко он отзывается с теплотой:

— Это мой единственный лучший тренер. Мне с ней спокойно на соревнованиях, так что уходить от нее не собираюсь. Хочется, чтобы давление на меня прекратилось, и я мог свободно выступать.

— Родители привели мне Артема 5-летним, — вспоминает Юлия. — Артем был крупным мальчиком: высокий, с большими глазками. Никто из ребят, кто пришел ко мне в один год с Артемом, в таэквондо не задержался. Был момент, когда Артем тоже был готов бросить, — в 12−13 лет. Учиться не хотел, тренироваться — тоже. Разговаривала с его родителями, с ним. Мы пытались убедить его остаться. А вскоре он сломал ключицу: зимой катался с друзьями на горке… Выбыл на три месяца. Тренироваться нельзя, ходить в школу не мог. Другими словами, получил то, что хотел. Посидел дома, одичал. Как-то приезжал выгуливать собаку рядом с залом, чтобы хотя бы увидеть, как ребята тренируются, и пообщаться. Когда Артем поправился, было заметно: он понял, что любит таэквондо. В первый год после возвращения он пропустил национальный отбор «на Европу» в своем возрасте, а на следующий год выиграл. С тех пор результаты есть.





Высокий рост определяет стиль борьбы Плониса. Медосмотр в октябре показал, что Артем вырос на 1 см, и сейчас его рост 1,98 м.

— Стараюсь не подпустить к себе соперника близко и работаю на дистанции, — объясняет достоинства телосложения молодой человек. — Мало у кого из соперников такие же длинные ноги, как у меня, и это очень удобненько, когда они не достают до меня, а я достаю. Чтобы не подходили близко, я выкидываю ногу вперед — как будто запугиваю.

— Ноги длинные, растяжка хорошая, — считает тренер. — Это позволяет зарабатывать очки через удары в голову соперника: сразу три или пять, если удар с разворота. Технику ставила ему, исходя из физических данных. И на данный момент, полагаю, Артем — самый перспективный юниор в Беларуси. Он способен завоевывать для страны олимпийские медали.





Рослого таэквондиста несколько раз звали в баскетбол тренеры клуба «Цмокi». Они видели его на паркете в летних детских лагерях и, понятно, были бы не прочь поставить такого парня под кольцо.

— Отдаю предпочтение таэквондо, потому что уже долго занимаюсь этим видом спорта. Мне жалко бросать. Хочу заработать хоть какое призовое место на Олимпиаде, — рассказал о мечте Плонис.

Осуществить ее будет крайне сложно, если полагаться придется только на себя, а именно на такой формулировке сути проблемы настаивает Владыко. Что значит, завоевывать лицензии необходимо где-то на стороне, пока федерация отдает предпочтение другим спортсменам или вовсе отказывается заявлять кого-либо в весе Артема.

— Конечно, хочется верить в чудеса, но я знаю, что люди не меняются, — говорит Юлия. — Навряд ли федерация будет нам помогать. Пусть бы проявила благоразумие и не ставила палки в колеса, когда Артем соответствует критериям отбора на международные соревнования, и другим спортсменам, которых, к сожалению, задвигают под различными предлогами.

Мнение Бориса Нагорного, председателя Белорусской федерации таэквондо: — Любой хороший парень без своего личного тренера не будет хорошим. Есть связка спортсмен-тренер, это понятно. Жаль только, что вместо работы мы видим, что начинаются некие манипуляции. Ни к чему хорошему это не приведет. И мое пожелание Юлии и Артему такое: «Молодцы! Все классно сделали, выиграли. А как говорит президент страны: «Взяли лопаты! Копаем дальше». Наша основная цель — олимпийская медаль среди взрослых. Вы знаете, сколько у нас было чемпионов молодежного первенства в стране? Их фамилии сейчас никто не вспомнит, а они были и есть. Бывают разовые чемпионы. Это плохо, а случается так, потому что человек был не в системе. Дай Бог, чтобы Артем в существующую систему сборов и соревнований, где спортсмены под руководством личных тренеров работают в парах и выполняют определенные нагрузки, вписался. Система хорошая. Она выдает на-гора хороших таэквондистов.



Сергей, отец Артема Плониса

Как видим, у Владыко и Нагорного есть, в чем упрекнуть друг друга. Про встречу Нагорного с родителями Плониса они и вовсе рассказали каждый по-своему. Контрольные вопросы отцу Артема Сергею:

— Вас с супругой пригласили в федерацию или вы напросились к Нагорному?

— Пригласили — это однозначно. Позвонили жене, вышли на нее через кого-то, так как она из спортсменов.

— Склоняли ли вас к тому, чтобы передать Артема другому тренеру?

— По большей части в разговоре переливали из пустого в порожнее. Мол, со времен Советского Союза тренеры всех кружков и клубов тренируют до определенного момента. Потом их передают в спорт высших достижений. Как я понимаю, это был тонкий намек на толстые обстоятельства. А так, чтобы сказали: «Давайте и все…» Вроде, такого не было.

— В чем состоит, по-вашему, конфликт тренера и федерации? И какова роль Артема в этой вражде? Он жертва?

— Он еще не понимает, но его используют втемную. Со слов Юли, Артем все делает, у него получается, но его [на соревнования] не везут. Несправедливо. Лично я этого конфликта не ощущал до тех пор, пока Артема не взяли на юниорский чемпионат мира. Обидно за Артема. Ему говорят, давай! Надо! Он пашет, а потом такое. Несколько раз Артем подумывал бросать занятия. Вместе перебарывали это настроение. Является ли Артем жертвой? Не знаю. Я бы сказал, что он — спортсмен неугодного тренера.