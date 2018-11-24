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В минском Доме Москвы состоялся конкурс чтецов

25.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В белорусской столице прошел международный фестиваль-конкурс чтецов. Студенты из шести стран выступили на сцене Дома Москвы со своим прочтением Пушкина, Байрона, и даже Жванецкого, передает телеканал «МИР 24».

Участники могли исполнять классику и современные произведения, в одиночестве и дуэтами. Фестиваль прошел в рамках культурного форума «Москва-Беларусь.

«Я не готовил это как актерский материал. Это было стихотворение-отношение. В нем все сказано», – рассказал студент московского Театрального института им. Щукина Тимур Мельеновский.

«Мы одногруппницы, мы с первого курса вместе. Мы подруги, мы друг друга чувствуем.. С нами работал педагог. Это было здорово», – поделились студентки Белорусской государственной академии искусств Виталина Бедюк и Мария Матох.

«Такое увлечение, такая любовь к языку, такая любовь к авторам настоящим – я очень польщена. Я бы так сказала», – отметила профессор Театрального института им. Щукина Мария Оссовская.

На фестивале педагоги института провели для гостей мастер-класс. Кроме того, все желающие могли посетить книжную выставку современной русской литературы.



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Студенты из шести стран выступили на сцене со своим прочтением Пушкина, Байрона, и даже Жванецкого.
 
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