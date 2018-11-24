

«Станьте их глазами!». В Солигорском районе прошел месячник белой трости. Автор: Эдуард Кидяев.

Каждый человек хотя бы раз в жизни встречал на улицах города незрячего. Этих людей легко узнать по солнцезащитным очкам, которые они носят вне зависимости от сезона, и белой трости в руках. Иногда рядом со слепым идет собака-поводырь. Как ни акцентируются на своем, личном, жестокая реальность все равно рано или поздно врывается в нашу жизнь. Невозможно не заметить инвалида по зрению, не понять, что рядом тот, кому нужна помощь, кто не откажется от заботы и поддержки.

Целый месяц, от международного дня белой трости, который отмечается 15 октября, до 13 ноября, международного дня слепых, в нашей республике ( в том числе и в нашем районе) проводится месячник «Белая трость».



— В Солигорской районной организации ОО БелТИЗ состоят на учете 127 человек, из которых 51 имеют первую группу инвалидности, 57 – вторую группу, 17 – третью группу, — рассказывает председатель Солигорского районного товарищества инвалидов по зрению Юлия Подлозная.



–Основные задачи, которые совместно решаются в нашем обществе – это работа по вовлечению инвалидов в члены организации ОО «БелТИЗ», помощь в социализации и реабилитации незрячих и слабовидящих, прием граждан, рассмотрение устных и письменных обращений в соответствии с действующим законодательством, поддерживание и налаживание связей с другими общественными организациями, органами социальной защиты и райисполкомом по проблемам жизнедеятельности инвалидов, а также сотрудничество со средствами массовой информации для формирования адекватного отношения к людям со зрительной депривацией, и еще изыскание средств и гуманитарной помощи.







— По мере возможности инвалиды по зрению обеспечиваются средствами реабилитации: трости, часы, тонометры, градусники с синтезаторами речи, прослушивающие и мобильные устройства, различные современные мобильные гаджеты, — рассказывает Юлия Подлозная.



– Также часто проводятся семинары, обучающие занятия по овладению мобильными устройствами и современными мобильными приложениями для людей с инвалидностью по зрению. В рамках месячника «Белая трость» проводятся различные культурно-массовые, спортивные мероприятия, организуется посещение инвалидов по зрению на дому.



В общественных местах, местах бытового обслуживания, в медицинских учреждениях проводится информационная работа по этике отношения, обслуживания, помощи и сопровождения людей с нарушением или отсутствием зрения. Она проводится в виде тренингов, а также путем распространения плакатов, буклетов, листовок.







Широкое освещение проблем людей с инвалидностью осуществляется через средства массовой информации: телевидение, радио, печатные издания, Интернет.



— Огромное значение в успешной социализации и реабилитации инвалидов по зрению имеет своевременная помощь, внимание, неравнодушное отношение, понимание и посильное участие в решении поставленных перед организацией задач, — считает Юлия Подлозная.



– Желание быть услышанными и понятыми, жить полноценной жизнью, чувствовать поддержку и помощь от окружающих – вот что объединяет людей с инвалидностью по зрению. Каждый член общества должен помнить, что рядом с ним есть незрячие и слабовидящие люди. Помогите им. Станьте их глазами!



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.