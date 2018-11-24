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Китайский "семьянин": в КНР дебютировал минивэн Maxus G50 стоимостью от 13 тысяч долларов
Принадлежащий концерну SAIC бренд Maxus представил новую модель — минивэн G50, в салоне которого могут разместиться до восьми человек.
В отличие от других
Из предусмотренных для новинки опций — мультимедиа-система с 12-дюймовым экраном, система кругового обзора, стеклянная панорамная крыша, функция экстренного торможения и контроль рядности движения.
Для G50 предназначены два бензиновых турбодвигателя — объемом 1,3 л (163 лошадиные силы) и 1,5 л (169 сил). Коробка передач у базовой версии — 6-ступенчатая «механика», старший агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».
В Китае новый однообъемник Maxus поступит в продажу в ближайшее время. Базовая версия G50 оценивается в 13 тыс. долларов в пересчете, версия с 1,5-литровым мотором на 5 тыс. долларов дороже.
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Принадлежащий концерну SAIC бренд Maxus представил новую модель - минивэн G50, в салоне которого могут разместиться до восьми человек
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