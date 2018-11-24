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Китайский "семьянин": в КНР дебютировал минивэн Maxus G50 стоимостью от 13 тысяч долларов

25.11.2018 12:25 — Разное | Tut.by  
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Принадлежащий концерну SAIC бренд Maxus представил новую модель — минивэн G50, в салоне которого могут разместиться до восьми человек.


В отличие от других моделей марки, в основе G50 лежит переднеприводная платформа с полузависимой задней подвеской вместо многорычажки. В длину G50 достигает 4,82 м, ширина равна 1,82 м, колесная база составляет 2,8 м. Представлен китайский минивэн с несколькими вариантами салона — пятиместным с двумя рядами сидений, а также шести-, семи- и восьмиместным с тремя рядами (во втором ряду могут быть два раздельных кресла либо трехместный диван, а третий ряд может двух- или трехместным).


Из предусмотренных для новинки опций — мультимедиа-система с 12-дюймовым экраном, система кругового обзора, стеклянная панорамная крыша, функция экстренного торможения и контроль рядности движения.


Для G50 предназначены два бензиновых турбодвигателя — объемом 1,3 л (163 лошадиные силы) и 1,5 л (169 сил). Коробка передач у базовой версии — 6-ступенчатая «механика», старший агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».


В Китае новый однообъемник Maxus поступит в продажу в ближайшее время. Базовая версия G50 оценивается в 13 тыс. долларов в пересчете, версия с 1,5-литровым мотором на 5 тыс. долларов дороже.

 
 
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Принадлежащий концерну SAIC бренд Maxus представил новую модель - минивэн G50, в салоне которого могут разместиться до восьми человек
 
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