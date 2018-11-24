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Достигнутое соглашение по Brexit стало для Великобритании лучшим из возможных - Юнкер

25.11.2018 12:32 — Разное | Интерфакс  
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Достигнутое соглашение по выходу Великобритании из ЕС стало лучшим из возможных для Лондона, заявил журналистам в воскресенье в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я буду голосовать за эту сделку, так как это лучшая сделка для Великобритании из возможных", - сказал Ж.-К.Юнкер.

В ответ на просьбу охарактеризовать день саммита, глава Еврокомиссии назвал его "грустным днем".

"В Европейском союзе не момент для ликования или празднований. Это грустный момент. Это трагедия", - считает Ж.-К.Юнкер.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

 
 
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Достигнутое соглашение по выходу Великобритании из ЕС стало лучшим из возможных для Лондона, заявил журналистам в воскресенье в Брюсселе глава Еврокомиссии...
 
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