|
Достигнутое соглашение по Brexit стало для Великобритании лучшим из возможных - Юнкер
Достигнутое соглашение по выходу Великобритании из ЕС стало лучшим из возможных для Лондона, заявил журналистам в воскресенье в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Я буду голосовать за эту сделку, так как это лучшая сделка для Великобритании из возможных", - сказал Ж.-К.Юнкер.
В ответ на просьбу охарактеризовать день саммита, глава Еврокомиссии назвал его "грустным днем".
"В Европейском союзе не момент для ликования или празднований. Это грустный момент. Это трагедия", - считает Ж.-К.Юнкер.
В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Достигнутое соглашение по выходу Великобритании из ЕС стало лучшим из возможных для Лондона, заявил журналистам в воскресенье в Брюсселе глава Еврокомиссии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)