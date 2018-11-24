Три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ - ФСБ

Три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России, движутся к Керченскому проливу, заявляет пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

"Сегодня утром около 7:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

"Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утверждённым капитаном российского морского порта", - утверждают пограничники.

"Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - отмечается в пресс-релизе.

Погранслужба ФСБ принимает "все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Ранее в сообщении на странице ВМС Украины в "Фейсбук" утверждалось, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 25 ноября, когда "корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря".

В сообщении уточняется, что "о намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства".

Как утверждают в Киеве, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины" вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В ВМС Украины заявили, что российская диспетчерская служба "отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями".

Как известно, Украина создает корабельно-катерную группировку ВМС в Азовском море. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в сентябре 2018 года утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Два корабля ВМС Украины - поисково-спасательное судно "Донбасс" и буксир "Корец" - в сентябре вышли из Одессы, прошли через Керченский пролив и добрались до Мариуполя в Донецкой области Украины.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым тогда заявляла, что корабли украинского флота находились недалеко от берегов Крыма в исключительной экономической зоне России. По пути следования два корабля ВМС Украины сопровождали корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил накануне, что ситуация вокруг Азовского моря используется как предлог для усиления давления на Россию, которая действует на законных основаниях.

"Я не вижу других объяснений, кроме как стремлений в очередной раз изобрести предлог для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию", - сказал он на пресс-конференции в Рим со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

"Напомню, что Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом, это пролив, который российский и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост. На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции от европейских партнеров", - сказал он.

По словам российского министра, "правовое содержание ситуации вокруг Азовского моря определяется договором между Россией и Украиной от 2003 года, в соответствии с которым Азовское море является внутренними водами России и Украины, в соответствии с которыми и та, и другая сторона имеют право проводить инспекции".

"Инспекции существуют, и могу заверить, что с апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана ни одного судна, которое подвергалось проверке", - отметил С.Лавров.