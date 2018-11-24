Брюссель и Лондон останутся партнерами и после Brexit - Барнье

Евросоюз и Великобритания останутся друзьями и партнерами после Brexit, заявил журналистам в воскресенье координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье.

"Мы останемся союзниками, партнерами и друзьями", - заявил М.Барнье на саммите ЕС в Брюсселе.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.