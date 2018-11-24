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Брюссель и Лондон останутся партнерами и после Brexit - Барнье

25.11.2018 11:35 — Разное | Интерфакс  
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Евросоюз и Великобритания останутся друзьями и партнерами после Brexit, заявил журналистам в воскресенье координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье.

"Мы останемся союзниками, партнерами и друзьями", - заявил М.Барнье на саммите ЕС в Брюсселе.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

 
 
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Евросоюз и Великобритания останутся друзьями и партнерами после Brexit, заявил журналистам в воскресенье координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье. "Мы останемся...
 
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