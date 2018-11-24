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Минспорта установил перечень запрещенных в спорте веществ и методов

25.11.2018 11:05 — Разное | Интерфакс  
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Постановлением министерства спорта и туризма установлен республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.

Документом определены:

  • вещества и методы, запрещенные в спорте;
  • вещества, запрещенные в спорте в период соревнований;
  • вещества, запрещенные в отдельных видах спорта (например, в автоспорте (FIA), бильярдном спорте (WCBS), гольфе (IGF), дартс (WDF), стрельбе (ISSF, IPC), стрельбе из лука (WA), сноуборде (хаф-пайп,биг-эйр) и другое).

Постановление вступает в силу с 27 ноября 2018 г.

 
 
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Постановлением министерства спорта и туризма установлен республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, сообщает Национальный...
 
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