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Минспорта установил перечень запрещенных в спорте веществ и методов
Постановлением министерства спорта и туризма установлен республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов,
Документом определены:
Постановление вступает в силу с 27 ноября 2018 г.
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Постановлением министерства спорта и туризма установлен республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, сообщает Национальный...
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