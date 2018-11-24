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МАРТ расширил список импортеров алкоголя в Беларусь

25.11.2018 12:30 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ расширил список импортеров алкоголя в Беларусь

xo.ua

К 29 компаниям, в этом году реализовывавшим исключительное право государства на ввоз импортного алкоголя, в следующем году добавится компания «Грузинские натуральные продукты».

В список входят крупные частные и государственные дистрибуторы («Диакония»,  «ОП НИИ ПКД», «Классические вина» и др.), ретейлеры («Евроторг», «Табак-инвест», «БелВиллесден» и др.) и производители алкоголя («Завод Бульбашъ» «Аквадив» «Минский завод виноградных вин», «Минск Кристалл групп» и др.).

 
Теги: Минск
 
 
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К 29 компаниям, в этом году реализовывавшим исключительное право государства на ввоз импортного алкоголя, в следующем году добавится компания «Грузинские...
 
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