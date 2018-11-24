|
Перчатки со скидкой в "черную пятницу" продавали в три раза дороже, чем обычно
Фотографии с необычным ценником нам прислал читатель. Они были сделаны 23 ноября в одном из столичных магазинов одежды. В тот день в минских ТЦ
На фотографиях видно, что из-под нового ценника якобы со скидкой выглядывает старый, на котором указана цена почти в три раза ниже, чем акционная. До скидки перчатки стоили 3,19 рубля. Новая цена была 9,59 рубля, ее перечеркнули и написали 8,99 рубля.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатель прислал фото с ценником на перчатки, которые продавались в одном из минских магазинов одежды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)