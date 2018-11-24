Фотографии с необычным ценником нам прислал читатель. Они были сделаны 23 ноября в одном из столичных магазинов одежды. В тот день в минских ТЦ проходила «черная пятница».



Фото от читателя

На фотографиях видно, что из-под нового ценника якобы со скидкой выглядывает старый, на котором указана цена почти в три раза ниже, чем акционная. До скидки перчатки стоили 3,19 рубля. Новая цена была 9,59 рубля, ее перечеркнули и написали 8,99 рубля.