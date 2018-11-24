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Перчатки со скидкой в "черную пятницу" продавали в три раза дороже, чем обычно

25.11.2018 12:58 — Разное | Tut.by  
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Фотографии с необычным ценником нам прислал читатель. Они были сделаны 23 ноября в одном из столичных магазинов одежды. В тот день в минских ТЦ проходила «черная пятница».


Фото от читателя

На фотографиях видно, что из-под нового ценника якобы со скидкой выглядывает старый, на котором указана цена почти в три раза ниже, чем акционная. До скидки перчатки стоили 3,19 рубля. Новая цена была 9,59 рубля, ее перечеркнули и написали 8,99 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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Читатель прислал фото с ценником на перчатки, которые продавались в одном из минских магазинов одежды.
 
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