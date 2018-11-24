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В США скончался актер и известный иллюзионист Рики Джей

25.11.2018 13:01 — Разное | СТВ  
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Новости США. В Лос-Анджелесе скончался известный иллюзионист Рики Джей.

По информации The Hollywood Reporter, актера не стало в субботу – 24 ноября. Рики Джей скончался в возрасте 72 лет.

Менеджер артиста отметил, что он был «единственным в своем роде».

В США скончался актер и известный иллюзионист Рики Джей

Он сыграл в фильмах «Ночь в стиле буги», «Завтра не умрёт никогда», «Магнолия» и «Грабеж», а также исполнил роли в нескольких телесериалах.

Рики Джей также был консультантом фильмов, которые были связаны с фокусами и иллюзиями – это «Престиж», «Тринадцать друзей Оушена» и «Иллюзионист».

В середине ноября умер легендарный автор комиксов Marvel Стэн Ли – здесь подробнее.
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Новости США. В Лос-Анджелесе скончался известный иллюзионист Рики Джей. По информации The Hollywood Reporter, актера не стало в субботу – 24 ноября. Рики Джей скончался в...
 
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