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На озере Виктория затонуло судно, на котором мог быть принц Уганды. Есть погибшие
Новости Уганды. На озере Виктория в Уганде потерпело крушение судно.
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Продолжается спасательная операция. Выживших ищут также с воздуха. Полиция не назвала точное число пассажиров судна.
По информации местных СМИ, на борту потерпевшего крушение судна могли находиться известные люди, в том числе и принц королевства Буганда Дауди Кинту Васаджа – брат правителя.
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Новости Уганды. На озере Виктория в Уганде потерпело крушение судно. По информации местной полиции, которая была опубликована в официальном Twitter-аккаунте, в...
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