Во Франции протестуют сотни тысяч человек, полиция применяет водомёты. Что происходит?

Во Франции уже вторую неделю проходят массовые протесты. На прошлых выходных французы в жёлтых жилетах блокировали дороги по всей стране, а в самом городе недовольные жители пытались прорваться к президентскому дворцу. По оценкам полицейских, тогда в протесте участвовало до 282 тысяч человек. На этих выходных эти данные уменьшились до ста тысяч, но недовольство французов остаётся таким же серьёзным. Полиция применяет водомёты и слезоточивый газ. Разбираемся, что происходит.

Во Франции дорожает топливо. За этот год стоимость дизельного топлива (оно во Франции более распространено, чем бензин) выросла на 23% − до 1,51 евро за литр. Это рекорд с начала 2000-х. Причина повышения − налоги на топливо, увеличенные правительством Эмманюэля Макрона. Налог на дизель вырос на 7,6 цента за литр, на бензин − на 3,9 цента.

В начале 2019 года планируется ещё одно повышение этих налогов. Когда власти объявили о нём, французы возмутились и вышли протестовать. Движение называют «жёлтыми жилетами» − каждый водитель в стране должен иметь в машине такой жилет и надевать его, если выходит из машины в случае аварийной остановки.

Макрон увеличивает налоги на топливо ради экологии − таким образом он хочет стимулировать развитие возобновляемой энергетики и уменьшить зависимость страны от нефти.

Всё началось 17 ноября. В протестах участвовало, по данным полиции, до 282 тысяч человек. Недовольные французы блокировали движение на дорогах по всей стране. В Париже прошло шествие, демонстранты мешали движению на пешеходных переходах и пытались пройти к Елисейскому дворцу. Но там их встретила полиция, которая применила слезоточивый газ.

В общей сложности пострадали около 528 человек, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Есть и как минимум одна погибшая − во французской комунне Ле-Пон-де-Бовуазен (департамент Савойя) вышло около 50 протестующих. Они обступили машину местной жительницы, которая везла дочь в больницу. Та запаниковала и нажала на педаль газа, под машину попала 63-летняя протестующая, она погибла от полученных травм. Водительницу задержали, она была в шоковом состоянии.

В субботу, 24 ноября, МВД Франции насчитало 1619 манифестаций по всей стране. Протестующие в Париже строили баррикады на Елисейских полях, ломали автобусные остановки, били витрины. Случались столкновения с полицией − та применяла слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. Протестующих оттесняли от правительственных зданий.

Всего в протестах по всей Франции 24 ноября, по оценкам местного МВД, принимали участие 106,3 тысячи человек, из них 130 по итогам акции оказались в отделениях полиции.