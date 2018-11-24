Во Франции протестуют сотни тысяч человек, полиция применяет водомёты. Что происходит?

Во Франции уже вторую неделю проходят массовые протесты. На прошлых выходных французы в жёлтых жилетах блокировали дороги по всей стране, а в самом городе недовольные жители пытались прорваться к президентскому дворцу. По оценкам полицейских, тогда в протесте участвовало до 282 тысяч человек. На этих выходных эти данные уменьшились до ста тысяч, но недовольство французов остаётся таким же серьёзным. Полиция применяет водомёты и слезоточивый газ. Разбираемся, что происходит.

Из-за чего начались протесты

Во Франции дорожает топливо. За этот год стоимость дизельного топлива (оно во Франции более распространено, чем бензин) выросла на 23% − до 1,51 евро за литр. Это рекорд с начала 2000-х. Причина повышения − налоги на топливо, увеличенные правительством Эмманюэля Макрона. Налог на дизель вырос на 7,6 цента за литр, на бензин − на 3,9 цента.

В начале 2019 года планируется ещё одно повышение этих налогов. Когда власти объявили о нём, французы возмутились и вышли протестовать. Движение называют «жёлтыми жилетами» − каждый водитель в стране должен иметь в машине такой жилет и надевать его, если выходит из машины в случае аварийной остановки.

Макрон увеличивает налоги на топливо ради экологии − таким образом он хочет стимулировать развитие возобновляемой энергетики и уменьшить зависимость страны от нефти.

Как протестуют люди

Всё началось 17 ноября. В протестах участвовало, по данным полиции, до 282 тысяч человек. Недовольные французы блокировали движение на дорогах по всей стране. В Париже прошло шествие, демонстранты мешали движению на пешеходных переходах и пытались пройти к Елисейскому дворцу. Но там их встретила полиция, которая применила слезоточивый газ.

В общей сложности пострадали около 528 человек, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Есть и как минимум одна погибшая − во французской комунне Ле-Пон-де-Бовуазен (департамент Савойя) вышло около 50 протестующих. Они обступили машину местной жительницы, которая везла дочь в больницу. Та запаниковала и нажала на педаль газа, под машину попала 63-летняя протестующая, она погибла от полученных травм. Водительницу задержали, она была в шоковом состоянии.

В субботу, 24 ноября, МВД Франции насчитало 1619 манифестаций по всей стране. Протестующие в Париже строили баррикады на Елисейских полях, ломали автобусные остановки, били витрины. Случались столкновения с полицией − та применяла слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. Протестующих оттесняли от правительственных зданий.

VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy — AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2018 г.





Всего в протестах по всей Франции 24 ноября, по оценкам местного МВД, принимали участие 106,3 тысячи человек, из них 130 по итогам акции оказались в отделениях полиции.

VIDEO: An explosion rang out at a protest barricade in central Paris as violent clashes erupted on the #ChampsElysees , where thousands of yellow vest-wearing protesters angry at fuel tax hikes battled with police #YellowVests #GiletsJaunes pic.twitter.com/bHwfrsJGtc — AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2018 г.

Что требуют люди

Первое требование − отменить повышение налогов на топливо. Но протесты приняли такие масштабы, что эти налоги перестали быть главной темой. Рейтинг Макрона сильно упал за этот год − его поддерживает около 25% французов, если верить результатам опросов . Среди протестующих есть те, кто скандируют «Макрона в отставку» и «Макрон − вор».

По сравнению с прошлым месяцем, рейтинг Макрона уменьшился на 4%. «Очень недовольны» политикой президента 39% опрошенных, а «скорее недовольны, чем довольны» − 34%.

Особенность протеста в том, что у него нет явных лидеров − это стихийные манифестации, напоминающие « марш нетунеядцев » в Беларуси в 2017 году. Как пишет корреспондент BBC Хью Скофилд, у протестуюших нет чётких требований (кроме снижения налогов на топливо − но и это требуют далеко не все активисты), никто не знает, сколько человек придёт на митинг, когда и где они соберутся.

Власти выделили несколько мест для проведения митингов: возле Эйфелевой башни и на двух больших площадях на востоке Парижа. Но из-за отсутствия руководства протест может разбиться на маленькие группы, которые невозможно проконтролировать. Есть проблема, что к таким группам могут присоединиться провокаторы или нарушители порядка.

«Возможно, этот протест выглядит аморфным, но его участники рассержены не на шутку. Сердцем движения стала французская провинция − тысячи маленьких городков, где люди сильно зависят от своих автомобилей, без которых здесь не добраться до места работы или магазинов, и где они очень остро чувствуют, что их нужды игнорируются столичными властями», − пишет корреспондент BBC.

Реакция властей

После протестов 17 ноября премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил , что правительство финансово поможет малоимущим водителям. Правда, на это мало кто обратил внимание.

24 ноября протесты прокомментировал в своём твиттере президент Эмманюэль Макрон. Точнее, он обратил внимание на столкновения с полицией: «Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам, а также тем, кто пытался запугать выборных должностных лиц. Нет места для этого насилия в республике».

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 ноября 2018 г.

Диалога между властями и протестующими всё ещё нет. В эфире французского канала France 2 бывший министр экологии Николя Юло, ушедший со своего поста в августе, заявил , что лично выступал за повышения налога на топливо, но призвал власти к большему взаимопониманию с населением: «Я не жалею о решении правительства повысить эко-налог, более того, я считаю, что оно было обосновано. Время покажет, но это всколыхнуло что-то в головах людей. Я поддерживал повышение налога с самого начала со всеми, и до сих пор за него. Но только в том случае, если оно найдет понимание со стороны населения. И как раз этого и не хватает».