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Во Франции протестуют сотни тысяч человек, полиция применяет водомёты. Что происходит?
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Во Франции уже вторую неделю проходят массовые протесты. На прошлых выходных французы в жёлтых жилетах блокировали дороги по всей стране, а в самом городе недовольные жители пытались прорваться к президентскому дворцу. По оценкам полицейских, тогда в протесте участвовало до 282 тысяч человек. На этих выходных эти данные уменьшились до ста тысяч, но недовольство французов остаётся таким же серьёзным. Полиция
Из-за чего начались протесты
Во Франции дорожает топливо. За этот год стоимость дизельного топлива (оно во Франции более распространено, чем бензин) выросла на 23% − до 1,51 евро за литр. Это рекорд с начала 2000-х. Причина повышения − налоги на топливо, увеличенные правительством Эмманюэля Макрона. Налог на дизель вырос на 7,6 цента за литр, на бензин − на 3,9 цента.
В начале 2019 года планируется ещё одно повышение этих налогов. Когда власти объявили о нём, французы возмутились и вышли протестовать. Движение называют «жёлтыми жилетами» − каждый водитель в стране должен иметь в машине такой жилет и надевать его, если выходит из машины в случае аварийной остановки.
Макрон увеличивает налоги на топливо ради экологии − таким образом он хочет стимулировать развитие возобновляемой энергетики и уменьшить зависимость страны от нефти.
Как протестуют люди
Всё началось 17 ноября. В протестах участвовало, по данным полиции, до 282 тысяч человек. Недовольные французы блокировали движение на дорогах по всей стране. В Париже прошло шествие, демонстранты мешали движению на пешеходных переходах и пытались пройти к Елисейскому дворцу. Но там их встретила полиция, которая применила слезоточивый газ.
В общей сложности
В субботу, 24 ноября, МВД Франции насчитало 1619 манифестаций по всей стране. Протестующие в Париже строили баррикады на Елисейских полях, ломали автобусные остановки, били витрины. Случались столкновения с полицией − та применяла слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. Протестующих оттесняли от правительственных зданий.
Что требуют люди
Первое требование − отменить повышение налогов на топливо. Но протесты приняли такие масштабы, что эти налоги перестали быть главной темой. Рейтинг Макрона сильно упал за этот год − его поддерживает около 25% французов, если верить
По сравнению с прошлым месяцем, рейтинг Макрона уменьшился на 4%. «Очень недовольны» политикой президента 39% опрошенных, а «скорее недовольны, чем довольны» − 34%.
Особенность протеста в том, что у него нет явных лидеров − это стихийные манифестации, напоминающие «
Власти выделили несколько мест для проведения митингов: возле Эйфелевой башни и на двух больших площадях на востоке Парижа. Но из-за отсутствия руководства протест может разбиться на маленькие группы, которые невозможно проконтролировать. Есть проблема, что к таким группам могут присоединиться провокаторы или нарушители порядка.
«Возможно, этот протест выглядит аморфным, но его участники рассержены не на шутку. Сердцем движения стала французская провинция − тысячи маленьких городков, где люди сильно зависят от своих автомобилей, без которых здесь не добраться до места работы или магазинов, и где они очень остро чувствуют, что их нужды игнорируются столичными властями», − пишет корреспондент BBC.
Реакция властей
После протестов 17 ноября премьер-министр Франции Эдуар Филипп
24 ноября протесты
Диалога между властями и протестующими всё ещё нет. В эфире французского канала France 2 бывший министр экологии Николя Юло, ушедший со своего поста в августе,
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Во Франции уже вторую неделю проходят массовые протесты. На прошлых выходных французы в жёлтых жилетах блокировали дороги по всей стране, а в самом городе...
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