По аналогии с «делом БеЛТА»: в Украине суд продлил срок содержания под стражей белорусскому бизнесмену, находившемуся в розыске за коммерческий шпионаж

уголовного дела о несанкционированном доступе и копировании информации из базы данных РУП «Белтаможсервис» - государственного конкурента в сфере таможенных услуг. Напомним, Дашук является фигурантом- государственного конкурента в сфере таможенных услуг.





Ранее СК РБ сообщал о трех обвиняемых, которые являются «должностными лицами ряда организаций, входящих в группу компаний Vim Union, в том числе действующие руководители данных предприятий». По данным следствия, в период с декабря 2015-го по январь 2018 года должностные лица с использованием специально разработанных вредоносных программ осуществляли несанкционированный доступ и копирование информации из базы данных конкурента в сфере таможенного представительства. Указанное программное обеспечение создано бывшим сотрудником РУП «Белтаможсервис», который был осведомлен о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний Vim Union.





Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 254 (коммерческий шпионаж), ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией) и ч. 2 ст. 354 (разработка и использование вредоносных компьютерных программ).













По решению украинского суда бывшего директора ООО «Внешевросервис» арестовали на 40 суток до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов Беларуси. Такой запрос от Генпрокуратуры Беларуси был получен 11 ноября, однако экстрадиционная проверка в отношении Дашука еще не завершилась и украинская прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.





20 ноября следственный судья Шевченковского районного суда Киева ходатайство прокуратуры удовлетворил, продлив экстрадиционный арест Дмитрия Дашука до 18 января 2019 года.





Обвиняемый и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест в специально арендованной для этого квартире в Киеве.





В своем выступлении в суде Дмитрий Дашук пояснил, что не знал о том, что находится в розыске, он считает свое обвинение абсурдным, направленным исключительно на преследование частной компании «Внешевросервис» со стороны государственной компании с целью вытеснения с рынка. При этом он заверил, что не намерен скрываться от правосудия.





Постановление следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней. Что, вероятно, уже сделали бизнесмен и его адвокат.





заявление . Примечательно, что после ареста в Киеве бывшего директора на сайте группы компаний ViM Union было размещено





В частности в нем сообщается: «Задержание Дашука Д.Е. аналогично недавним задержаниям представителей белорусских СМИ (в т.ч. tut.by) по так называемому «делу БелТА», которые обвиняются в несанкционированном доступе к информационной базе БелТА, так и Дашук Д.Е. и наши компании обвиняются в несанкционированном доступе к информации государственного предприятия РУП «Белтаможсервис»…Это ни что иное как борьба с конкурентоспособным и законным бизнесом в Беларуси. По нашему мнению, с целью устранения Группы компаний ViM Union с рынка таможенных услуг, формируется публичное мнение о том, что наши компании якобы воспользовались информацией, похищенной в РУП «Белтаможсервис», для привлечения клиентов, что для любого профессионала в области таможенной деятельности является полным абсурдом и показывает некомпетентность авторов данной публикации, а также становится очевидным итоговая цель - очернить репутацию успешного конкурента. Клиента можно привлечь и удержать только качественной, профессиональной работой. Безусловно, мы будем бороться за свою репутацию в рамках закона».









…Следует признать, что рациональное зерно в этом заявлении имеется. С конкурентами в политике и экономике белорусский режим не церемонится.





Справка «Белорусского партизана». В международную группу компаний ViM Union входит 7 компаний с опытом работы на рынке таможенно-логистических услуг более 10 лет. Объединяющий бренд ViM Union был основан в 2016 году. В штате компании более 400 сотрудников, которые работают в 25 офисах в городах Беларуси, а также на границах с Литвой, Польшей и Украиной.



