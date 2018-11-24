На аукционе в гродненском конфискате продают эксклюзивный Rolls-Royce Silver, который на границе конфисковали у россиянина

Весной Rolls-Royce оценили в 60 тысяч белорусских рублей и изъли, а сейчас ТД «Восточный» продает с аукциона этот автомобиль с площадки в Гродно за 67 574 рублей. Т.е. за 33-летний автомобиль на старте промят $32100 в эквиваленте.





отмечается в описании. «Легковой автомобиль, 4-х дверный седан, состояние удовлетворительное: сколы, царапины ЛКП, коррозия правой задней арки, облицовка салона и обивка сидений потерты, АКБ разряжена, двигатель запускается, видоизменен VIN-номер», –в описании.









Что касается пробега, то он соответствует 3-4 летнему бюджетнику, который колесит наши дороги — всего 49 тыс. километров. В баке осталось 40 литров топлива, за которое нужно будет доплатить по 1,49 руб. за литр. Учитывая сегодняшнее подорожание, экономия составит 1,6 руб.





Посетители площадки конфиската на «Южном» рынке сразу обращают внимание на машину, рассматривают и фотографируются на ее фоне.





Аукцион по продаже этого уникального автомобиля пройдет в ближайшую среду, 28 ноября. Записывайте номер лота — 3987. Но помните, в ближайшие годы вы не сможете снять авто с учета. Перебитый VIN как бы намекает — перекупам не беспокоить.