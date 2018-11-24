ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На аукционе в гродненском конфискате продают эксклюзивный Rolls-Royce Silver, который на границе конфисковали у россиянина

25.11.2018 12:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В начале мая Гродненские таможенники в пункте пропуска «Берестовица» выявили автомобиль с видоизмененным идентификационным номером. Правда, это был совсем не рядовой автомобиль, а Rolls-Royce Silver Spur 1985 года выпуска, который направлялся в Испанию на выставку. При проведении таможенного контроля должностными лицами было установлено несоответствие VIN-номера на автомобиле и указанного в техническом паспорте. Экспертиза подтвердила, что он был действительно изменен: вторичная маркировка нанесена на два знака номера путем зачеканивания рельефа.
1 из 2

Весной Rolls-Royce оценили в 60 тысяч белорусских рублей и изъли, а сейчас ТД «Восточный» продает с аукциона этот автомобиль с площадки в Гродно за 67 574 рублей. Т.е. за 33-летний автомобиль на старте промят $32100 в эквиваленте.

«Легковой автомобиль, 4-х дверный седан, состояние удовлетворительное: сколы, царапины ЛКП, коррозия правой задней арки, облицовка салона и обивка сидений потерты, АКБ разряжена, двигатель запускается, видоизменен VIN-номер», – отмечается в описании.


Что касается пробега, то он соответствует 3-4 летнему бюджетнику, который колесит наши дороги — всего 49 тыс. километров. В баке осталось 40 литров топлива, за которое нужно будет доплатить по 1,49 руб. за литр. Учитывая сегодняшнее подорожание, экономия составит 1,6 руб.

Посетители площадки конфиската на «Южном» рынке сразу обращают внимание на машину, рассматривают и фотографируются на ее фоне.

Аукцион по продаже этого уникального автомобиля пройдет в ближайшую среду, 28 ноября. Записывайте номер лота — 3987. Но помните, в ближайшие годы вы не сможете снять авто с учета. Перебитый VIN как бы намекает — перекупам не беспокоить.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале мая Гродненские таможенники в пункте пропуска «Берестовица» выявили автомобиль с видоизмененным идентификационным номером. Правда, это был совсем не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайский "семьянин": в КНР дебютировал минивэн Maxus G50 стоимостью от 13 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика