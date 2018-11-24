Хоккеисты минского «Динамо» после марш-броска на Дальний Восток завершают 4-матчевую выездную серию в Уфе поединком против «Салавата Юлаева». Начало встречи на льду «Уфа-Арены» — в 14.30 по белорусскому времени.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В трех предыдущих матчах «зубры» заработали всего 2 очка, в драматичной дуэли в Хабаровске вырвав по буллитам викторию у «Амура» (4:3 Б). А вот визиты к китайскому «Куньлуню» (1:4) в Шанхай и к худшей команде лиги «Адмиралу» (1:5) во Владивосток завершились для минчан бесславно.

В матче с «Салаватом» в состав минского «Динамо» вернется залечивший повреждение Куинтон Хауден, он заменил в первом звене Александра Когалева, который получил травму на тренировке.

А вот Теему Пулккинен хотя и возобновил тренировки с командой, но пока не готов выходить на лед.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо-Минск».



Фото: khl.ru







