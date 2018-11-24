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Россия запретила поставки с четырех мясных заводов Беларуси

25.11.2018 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Россия запретила поставки с четырех мясных заводов Беларуси

ya-russ.ru

В отношении продукции семи переработчиков мяса и молока введен усиленный контроль.

Как сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, с 24 ноября 2018 года в связи с выявленными повторно нарушениями Россельхознадзор вводит с временные ограничения на поставки продукции с компаний «Беловежские деликатесы», Витебской бройлерной  птицефабрики, «Птицефабрики «Дружба» и Слуцкого мясокомбината.

Также введен «режим усиленного лабораторного контроля»  в отношении продукции «Агрокомбината «Дзержинский»,  «Беловежского», Березовского сыродельного комбината и Дятловского сыродельного завода, «Мясокомбината Поставский» и мясокомбинатов в Пинске и Слониме.

 
 
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В отношении продукции семи переработчиков мяса и молока введен усиленный контроль.
 
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