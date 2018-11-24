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Проект Zаграничные Zаметки. Мир глазами земляков: Прибайкалье, город Усолье-Сибирское

25.11.2018 — Разное | Радзiма  
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Проект Zаграничные Zаметки. Мир глазами земляков: Прибайкалье, город Усолье-Сибирское

Куда только не забрасывает судьба наших земляков-глусчан: и в Европе они живут, и в Африке, и в Южной Америке. А то, что они живут в бывших республиках некогда большого советского государства, кажется само собой разумеющимся. Ведь в разное время глусчане уезжали поднимать целину в Казахстан, Поволжье, Сибирь и даже на Дальний Восток, а еще осваивали Север, строили гидроэлектростанции и многое другое. Так начиналась и семейная история нашей сегодняшней героини проекта «Zаграничные Zаметки», уроженки деревни Заполье Глусского района Натальи Дрейгал (Кирдун). Когда-то, еще в 1950-е годы, ее будущий свекор, также уроженец деревни Заполье, приехал в сибирский город Усолье-Сибирское Иркутской области строить химкомбинат. О том, как белорусская девушка попала в Сибирь почти за 6 000 километров от родного дома, как и чем живет сейчас далекий прибайкальский город, Наталья Дрейгал рассказала и нам.

 
 
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Куда только не забрасывает судьба наших земляков-глусчан: и в Европе они живут, и в Африке, и в Южной Америке. А то, что они живут в бывших республиках некогда...
 
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