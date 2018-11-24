﻿ В Коробчицах из знаменитой на всю Беларусь 420-килограммовой тыквы сварили кашу. 21.by
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В Коробчицах из знаменитой на всю Беларусь 420-килограммовой тыквы сварили кашу

25.11.2018 — Разное | Полымя  
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Угощали необычным кушаньем гостей на «Восеньскам кірмаше» в Коробчицах.

В Коробчицах из знаменитой на всю Беларусь 420-килограммовой тыквы сварили кашу

Гигантская тыква весом в 420 килограммов, выращенная на приусадебном участке огородника-любителя Сергея Гавранина, привлекла внимание Президента во время визита в Гродно. Тогда генеральный директор Гродненского мясокомбината Анатолий Гришук пообещал, что из рекордсменки сварят кашу и бесплатно раздадут на народном празднике «Восенькі кірмаш»в агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы». Сказано – сделано. Около 90 килограммов ароматного угощения – хватило уж точно всем.

Взялся за приготовление гиганта известный в Гродно ресторанный шеф-повар Александр Тарасевич.

Только для того, чтобы разрезать огромную тыкву пополам, кулинарному мастеру понадобилось около часа.

– Тыквенную мякоть запекали отдельно с маслом, медом и сахаром, и уже потом добавляли к пшену и варили на открытом костре, – поделился секретом авторского блюда Александр Тарасевич.

Гости ярмарки внушительные размеры чудо-урожая оценили сразу же, как и вкусовые качества угощения.

Виталий и Елена приехали в Гродно к родственникам из Одессы. Семейная пара у себя на родине уже много лет торгует овощами, в том числе тыквами, но раньше таких гигантов ребятам видеть не доводилось.

– Максимум тыквы по сорок килограммов попадались, – удивляется Виталий. – Как такую вырастить можно, ума не приложу. Дают же жару гродненские огородники. А каша из красавицы, кстати, очень вкусная получилась, так что и повара у вас молодцы.

Оценить угощение приехал и сам хозяин тыквы гродненский дачник Сергей Гавранин вместе с женой Людмилой. По словам Сергея, каша удалась на «ура», а вот размерами выращенного урожая огородник доволен не совсем – в следующем году планирует посадить семена еще раз, чтобы уж наверняка побить все рекорды.

– Тыква любит влагу, обязательно нуждается в подкормке и правильном, очень кропотливом уходе. Есть много нюансов. Пробовал и раньше вырастить огромных размеров тыкву, но не получалось – максимум 200 килограммов. Теперь проснулся азарт, хочется получить еще более увесистый урожай, – улыбается дачник.

В Коробчицах из знаменитой на всю Беларусь 420-килограммовой тыквы сварили кашу

К слову, одной кашей гости сыты не остались – организаторы праздника продумали активную развлекательную программу, в которую вошли не только привычные игры и конкурсы, но и исконно белорусские народные аттракционы. Забить на скорость гвоздь в колоду, наловить рыбы лукошком, взобраться за подарком по столбу – чем не ладные забавы после сытного тыквенного обеда.

В Коробчицах из знаменитой на всю Беларусь 420-килограммовой тыквы сварили кашу

В Коробчицах из знаменитой на всю Беларусь 420-килограммовой тыквы сварили кашу

В Коробчицах из знаменитой на всю Беларусь 420-килограммовой тыквы сварили кашу

Источник: «Гродзенская праўда» (текст Анны РАДЮК, фото Яна ХВЕДЧИНА)

 
Теги: Гродно
 
 
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Угощали необычным кушаньем гостей на «Восеньскам кірмаше» в Коробчицах. Гигантская тыква весом в 420 килограммов, выращенная на приусадебном участке...
 
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