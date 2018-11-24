Экс-глава Nissan не признает вину в сокрытии доходов - СМИ

Экс-глава Renault и Nissan Карлос Гон отрицает, что он умышленно скрывал свои доходы, сообщает в воскресенье телеканал канал Эн-Эйч-Кей со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, К.Гон заявил следователям, что у него не было намерений фальсифицировать свои финансовые документы.

Как сообщалось, власти Японии в минувший понедельник арестовали К.Гона на 10 дней. Его обвиняют в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan.

По данным японских СМИ, прокуратура Токио также заинтересовалась недвижимостью в Ливане и Бразилии, которая была приобретена на имя бизнесмена на деньги Nissan.