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В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек
Новости Уганды. Трагедия в Уганде: при крушении судна погибли около 30 человек, свыше 40 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло на озере Виктория. Причины, по которым судно затонуло, выясняют правоохранители. Сейчас на месте крушения работают поисково-спасательные отряды.
На борту могли находиться более 100 человек, среди которых принц Уганды, а также популярные музыканты.
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В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек
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Новости Уганды. Трагедия в Уганде: при крушении судна погибли около 30 человек, свыше 40 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло...
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