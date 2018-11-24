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Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске
Новости Беларуси. Главный песенный хит Европы в исполнении юных артистов выберут 25 ноября в Минске. До финала детского «Евровидения» остается несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За хрустальный микрофон в 2018 году сразятся участники из 20 стран (это рекорд за всю историю конкурса). Шоу начнется с красочного парада флагов в 18:00 по минскому времени.
Прямая трансляция будет вестись в интернете, а вживую концерт увидят 15 тысяч зрителей. Действо насыщено спецэффектами, а состав вокалистов как никогда сильный.
Представитель Беларуси Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером. Кстати, до начала финала еще идет онлайн-голосование на сайте конкурса. Оно возобновится на 15 минут после выступления всех участников.
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Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске
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Новости Беларуси. Главный песенный хит Европы в исполнении юных артистов выберут 25 ноября в Минске. До финала детского «Евровидения» остается несколько часов,...
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