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Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске

25.11.2018 14:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главный песенный хит Европы в исполнении юных артистов выберут 25 ноября в Минске. До финала детского «Евровидения» остается несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

За хрустальный микрофон в 2018 году сразятся участники из 20 стран (это рекорд за всю историю конкурса). Шоу начнется с красочного парада флагов в 18:00 по минскому времени.

Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске

Прямая трансляция будет вестись в интернете, а вживую концерт увидят 15 тысяч зрителей. Действо насыщено спецэффектами, а состав вокалистов как никогда сильный.

Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске

Представитель Беларуси Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером. Кстати, до начала финала еще идет онлайн-голосование на сайте конкурса. Оно возобновится на 15 минут после выступления всех участников.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный песенный хит Европы в исполнении юных артистов выберут 25 ноября в Минске. До финала детского «Евровидения» остается несколько часов,...
 
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